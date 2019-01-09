مهلة تسجيل الإعلاميين للقمة العربية التنموية تنتهي يوم غد الخميس

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أعلنت اللجنة الإعلامية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية أن مهلة تسجيل الاعلاميين الراغبين في تغطية وقائع القمة التي تنعقد في بيروت في الفترة الممتدة من 16 كانون الثاني 2019 حتى 20 منه ضمناً، تنتهي يوم غد الخميس في 10 كانون الثاني الجاري. ويمكن للإعلاميين الراغبين في تغطية وقائع القمة والذين لم يسجلوا اسماءهم بعد، الدخول الى موقع القمة لتسجيل الاسماء وهو www.beirutsummit.gov.lb

واشارت اللجنة انه سيكون من المتعذر بعد ذلك التاريخ ولأسباب تنظيمية وتقنية قبول أي تسجيل إضافي.

ولمزيد من المعلومات يمكن مراجعة اللجنة الإعلامية للقمة العربية على الارقام التالية:

هاتف : 900402/05 – 900403/05 – 900404/05

فاكس : 900405/05

البريد الالكتروني: pressoffice@presidency.gov.lb