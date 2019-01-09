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الأمن العام: توقيف خلية تابعة لداعش في عرسال كانت تخطط لأعمال تفجير تستهدف مراكز وعناصر الجيش

9
JANUARY
2019
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صدر عن المديرية العامة للامن العام، البيان الآتي:
 
"في إطار متابعة تحركات الخلايا الارهابية النائمة وملاحقة عناصرها، وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة، أوقفت المديرية العامة للأمن العام كلا من السوريين (م.د. تولد عام 2000)، (ع.د. تولد عام 1968) و(ص.د. تولد عام 1997) وذلك على خلفية انتمائهم الى تنظيم داعش الارهابي.
بالتحقيق معهم، اعترف المدعو (م.د) بما يلي:
 
1 - بايع تنظيم داعش من خلال الامير الشرعي السوري (ح.ط) الملقب بـ "ابو بكر القاري" وبحضور الامير العسكري السوري (ن.ش) الملقب بـ" ابو الفوز " في عرسال.
2 - أنشأ مجموعات مؤيدة للتنظيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجنيد اشخاص من بينهم الموقوف (ص.د) بهدف تشكيل خلية امنية تعمل داخل الاراضي اللبنانية.
3 - ارتبط بالقيادي في تنظيم داعش ابو ماريا العراقي الموجود في العراق وغيره من القياديين الموجودين في كل من سوريا، فلسطين، تركيا واوروبا وعملوا على نشر تسجيلات مصورة حول كيفية اعداد المتفجرات وصناعة السموم القاتلة من مواد متوفرة في الاسواق المحلية وأقدم على شراء بعض تلك المواد بعلم والده الموقوف ( ع.د).
4 - أجرى أكثر من تجربة لتصنيع المتفجرات بهدف اغتيال احد الاشخاص من بلدة عرسال ولتنفيذ عمليات ضد مراكز ودوريات الجيش اللبناني في البلدة المذكورة.
تم ضبط المواد المشار اليها داخل منزله الكائن في بلدة عرسال.
وبعد انتهاء التحقيق مع الموقوقين أحيلوا مع المضبوطات الى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين". 
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