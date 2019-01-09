وداع اللواء الراحل ادغار معلوف

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بمزيد من اللوعة والأسى، وعلى رجاء القيامة، ينعي التيار الوطني الحر الرمز الوطني الكبير، وأحد مؤسسي التيار وأركان النضال في سبيل لبنان الحر السيد المستقل، النائب والوزير السابق اللواء الركن إدغار معلوف.

تصل الطائرة التي تنقل جثمان الراحل من سويسرا الى مطار بيروت الدولي عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر الاربعاء في 9 كانون الثاني 2019، على ان تقام مراسم التكريم العسكري امام المستشفى العسكري في بدارو في التاسعة والنصف من صباح الخميس في 10 كانون الثاني، على ان يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم نفسه في مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك - طريق الشام ومن ثم ينقل الجثمان الى مسقط رأسه كفرعقاب حيث تقام صلاة البخور ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

لنفسه الرحمة ولعائلتيه الصغرى والكبرى أصدق التعازي، وللبنان البقاء.

نبذة عن حياة الراحل

-من مواليد كفرعقاب في العام 1934

-دخل المدرسة الحربية سنة 1953 وتخرج منها برتبة ملازم.

-تدرج أثناء خدمته إلى أن وصل إلى رتبة لواء، تسلم خلالها مهاما قيادية منها: رئيس فرع الأمن العسكري في الشعبة الثانية - أركان الجيش (1961-1970)، قائد كتيبة المدفعية الثانية، مدير مدرسة الأمن العام اللبناني (1974)، مدير الدراسات والتخطيط (1978)، مدير العمليات (1979)، ضابط ارتباط في رئاسة الوزراء (1980)، نائب رئيس الأركان للتخطيط (1981) وعضو المجلس العسكري 1984

-قام بدور مهم خلال سنتي 1988 و1989 أثناء تسلم قائد الجيش العماد ميشال عون السلطة في البلاد وتشكيله للحكومة الانتقالية. فتسلم إدغار معلوف وزارات المالية والصحة والصناعة والنفط والأشغال العامة والعمل والسياحة وقام بإدارتها طوال تلك الفترة.

-غادر لبنان إلى المنفى مع الرئيس العماد ميشال عون بعد احداث 13 تشرين الاول 1990، قبل العودة الى الوطن في 7 ايار 2005.

- انتخب نائباً عن محافظة جبل لبنان، قضاء المتن الشمالي، في دورة سنة 2005، ثم سنة 2009. كما انتخب عضواً في لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات.