الخطيب الى الاردن للمشاركة في الدورة الاستثنائية لوزراء البيئة العرب

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يغادر وزير البيئة طارق الخطيب الى الاردن مساء اليوم للمشاركة يوم غد الخميس في الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة والتحضير للدورة الرابعة لجمعية الامم المتحدة للبيئة والمفاوضات الخاصة بالعهد الدولي للبيئة.

وستكون للوزير الخطيب كلمة يركّز فيها على اهمية تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والاقليمية والدولية لادارة النفايات الصلبة وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية.كما ستكون لوزير البيئة لقاءات مع نظرائه العرب على هامش هذه الدورة ، على أن يلبّي دعوة السفيرة اللبنانية في الاردن ترايسي شمعون الى لقاء مع أبناء الجالية اللبنانية في السفارة اللبنانية في عمّان.