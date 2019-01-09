السفير البابوي وعميد السلك الدبلوماسي في لبنان: لبنان، هذه الأرض المضيافة، هو "رسالة حريّة ومثالا للتعددية بالنسبة الى الشرق كما الى الغرب" على ما اشار اليه القديس البابا يوحنا بولس الثاني منذ قرابة ثلاثين سنة

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كلمة المونسنيور جوزف سبيتيري السفير البابوي وعميد السلك الدبلوماسي في لبنان لمناسبة تقديم التهاني بحلول العام الجديد الى فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة

فخامة الرئيس،

انّه لشرف كبير لي يعود اليّ في تمثيل رؤساء البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة في لبنان، وممثّلي المؤسسات الدوليّة، في هذه المناسبة المميزة التي نُعرب في خلالها الى فخامتكم عن أصدق الأمنيات بالهناء والسلام مع حلولالعام الجديد 2019. واسمحوا لي، صاحب الفخامة، أن أعبّر لكم عن عميق الامتنان للاستقبال الذي خصصّتمونا به في هذه المناسبة السعيدة، والذي يشكّل شهادة بالغة عن عراقة الضيافة اللبنانية.

إنّ لبنان، هذه الأرض المضيافة، هو أيضًا، "رسالة حريّة ومثالا للتعددية بالنسبة الى الشرق كما الى الغرب"، على ما اشار اليه القديس البابا يوحنا-بولس الثاني، منذ قرابة ثلاثين سنة. ولمّا يزل الشعب اللبناني يقدّم شهادة محسوسة عن لبنان، "البلد الرسالة"، وذلك بطرقٍ مختلفة، سواء عبر الانتخابات النيابيّة التي شهدها العام المنصرم 2018، ام من خلال التضامن مع الفئات الأكثر عوزا، امم عبر حماية الطفل، وتوطيد دور المرأة وإعلاء شأنها، كما من خلال نشر الثقافة وحماية الطبيعة والبيئة. ويضطلع لبنان بهذه الرسالة بفضل ديناميّة شعبه، كما بفضل مؤسساته الرسميّة والحكوميّة، والمؤسسات المدنيّة والدينيّة المتعدّدة فيه. وفي هذا الإطار، لا يسعنا إلاّ أن نثمّن جميعنا القدرة التي اظهرها لبنان في استضافة العدد الكبير من اللاجئين والنازحين اليه من البلدان المجاورة.

وقد اطلقتم، فخامة الرئيس، مبادرة انشاء اكاديمية اللقاء والحوار بين البشر. إننا لنتمنى تحقيق هذا المشروع الذي سوف يجد، من دون ادنى شكّ، الغنى الأكبر في النموذج اللبناني الذي يشكّل المثالا للوطن القائم على اساس على المواطنة الحاضنة للتعدّدية. ذلك إنّ التعددية الثقافية والدينية في لبنان تشكّل امرا معاشاً على المستوى السياسيّ أيضًا. كما انّ التنوّع يعتبر غنًى، والعيش معًا يشكّل تحدّياً دائمُ التجدّد.

وإننا، من أجل أن يقدّم لبنانُ نفسَه على الدوام مثالاً لباقي الأمّم، نرفع اادعاء الحار بأن تتشكّل الحكومة في أسرع وقت ممكن. بذلك تتوطّد ثقةُ المواطنين بدولتهم أكثر ، ويتأسس التغيير الإيجابيّ المنشود، فيستطيع لبنان الافادة من الدعم الدولي الضروري، والذي وعِد به في أكثر من مؤتمر، لا سيّما في مؤتمر CEDRE.

إنّ الإنتخابات لا تختزل الممارسة الكاملة والمتواصلة للديمقراطيّة، إن من ناحية الناخبين وإن من ناحية المنتخَبين. فإتمام الانتخابات الأخيرة في جو من الأمان شكّل علامة نضج ديمقراطيّ لدى الشعب اللبنانيّ. عسى أن يُضحي تشكيلُ الحكومة علامةَ التزامٍ بمصلحة الأمّة، لدى جميع الأفرقاء السياسيين.

إن من شأن تشكيل حكومة قويّة ان يمنح الأمل الى جميع المواطنين، ويعطي دفعًا جديدًا للتقدّم الإنسانيّ، كما انّه يتيح تحقيق نموّ دائم يطاول جميع الفئات على المستوى الإقتصادي، ما يسمح بتقليص مستوى الفروقات الاجتماعيّة. وفي الوقت عينه، فإنّ حكومة كهذه ستكون باعطاء لبنان التأكيد بأنّ المجتمع الدوليّ يعتبره شريكًا أهلاً بالثقة.

فخامة الرئيس، إنّنا نودّ التأكيد على الدعم الدبلوماسي والاقتصادي من قبل كافة اصدقاء لبنان، لكم، في مواجهة التحديات سواء الداخليّة منها او الخارجيّة، وفي أجل إيجاد الحلول الناجعة والعادلة للمشاكل الشائكة، كمثل قضيّة اللاجئين السوريّين.

وفي إطار الواقع الجيو-سياسيّ الدائم التطوّر، فإنّنا نأمل أن يظلّ لبنان مستقرًّا وقادرًا على الافادة من دوره الرائد في المنطقة، مستمدًّا قوّته من غنى تاريخه ومن تجربته التي استقاها على مدى الخمس والسبعين سنة الأخيرة من حياته كجمهوريّة.

فلبنان يتهيّأ لاستضافة القمة العربيّة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية التي سوف تعقد في رحابه، بعد أيام قليلة. وهذا وقت مميّز من اجل مشاركة هذا الغنى، والتعبير عن إرادة بلد الأرز في أن يكون باعثاً للسلام في منطقة الشرق الأوسط.

إنّ السلام ليس أبدًا مجرّد خيارٍ ضمن خيارات أخرى، بل إنّه الخيار الأساسيّ والالتزام الدائمُ التجدد على مختلف الصعد الجماعية والوطنية والدولية. من هنا، على جميع الأفرقاء المعنيّين بذل كافة الجهود ل من اجل الحفاظ على الالتزام بالتعهدات التي أُقرّت بفضل دعم منظمّة الأمم المتّحدة، ومن بينها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، الذي يضمنه الحضور المثمَّن لليونيفيل. وعلى الجميع التحلي بالشجاعة القادرة على إزالة جميع المخاطر المحدقة بالسلام، وذلك من خلال التعبير عن إرادة صلبة بالسير معًا، على درب الوفاق والعلاقات الأخوّية بين الشعوب والأمم.

فخامة الرئيس، يعلّمنا تاريخ لبنان أنّ خيار الحوار يجب أن يكون في الطليعة، من دون إكراه وبكلّ احترام متبادل، سواء في اطار العائلة، ام ين الحكومة والمواطنين، وأيضًا بين الأحزاب السياسيّة والقوى الفاعلة في البلد بمن فيهم القادة الروحيّين.

إن الحوار يمتلك القدرة على تحويل من اعتبروا انفسهم أعداء بالأمس إلى رفاق درب اليومَ وغدًا. وإن أمنيتنا الصادقة للبنان، هي في أن تسلك جميعُ مكوّناتِهِ على الدوام دربَ العيش معًا من أجل بناءِ مشروعٍ مشتركٍ، قائمٍ على الأخوّة، وعلى احترام التنوّع والتعدّديّة، يضمنه تساوي الحقوق والواجبات بين الجميع. وفي هذا الاطار، تشكّل إالمؤسسات الثقافية والدينية والاجتماعية، الناشطة في هذا المضمار، ضمانة من أجل مستقبل زاهر للبنان.

فخامة الرئيس، يعود لي الشرف، في مطلع هذه السنة، أن أتقدّم منكم بأطيب التهاني، باسم جميع رؤساء الدول والبلدان التي نمثلّها في وطن الأرز المبارك.

لكم، فخامة الرئيس، وللسيّدة الأولى، ولعائلتكم الكريمة، وللشعب اللبنانيّ، ولجميع الحاضرين هنا، اطيب الدعاء بسنة 2019 عسى ان تكون جيّدة، سعيدة، وحاملة دائما الأفضل.

وإنّنا نسأل الله الكليّ الرحمة أن يرافقكم دائمًا ويحفظكم لتُتِمّوا رسالتكم. وليمنح برأفته لبنانَ، على الدوام، هبة السلام لكيما يستمكّن جميعُ اللبنانيّين واللبنانيّات من السيرَ معًا، بحكمة وديناميّة، نحو نموّ إنسانيّ دائم.

فليبارك اللهُ لبنانَ، وليباركنا جميعًا.

وشكرًا لكم.