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بعد الفيضانات: إحذروا الملوثات الجرثومية..!

9
JANUARY
2019
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بتوجيه من محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده وبالتنسيق مع رئيس مجلس ادارة والمدير العام لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق الدكتور ميشال افرام اللذين تابعا مفاعيل المنخفض الجوي وآثاره على لبنان، صدر عنهما البيان التالي: "ان المنخفض الجوي الذي ضرب لبنان مؤخرا والذي تسبب بفيضانات في العديد من الأنهر امثال الغدير، الليطاني وغيرها، وغمر الأراضي الزراعية والمنازل، 
 
ونظرا لاختلاط مياه الامطار بالمجارير بما فيها نهر الليطاني والذي يحتوي على ملوثات جرثومية وكيمائية، 
 
وبما ان النهر المذكور بدأ يفيض ويغمر الاراضي المحيطة به ويدخل الى منازل البلدات المجاورة له، 
 
وبما ان هذه المياه فد تشكل خطرا على صحة الناس كما انها قد تسبب بتلوث الاراضي والمنازل او اي شي قد تلمسه،
 
لذلك ينصح باتخاذ الاجراءات الوقائية التالية:
 
- اتخاذ اجراءت النظافة عند ملامسة المياه الملوثة كالاستحمام
 
- غسل الاحذية والملابس 
 
- تنظيف المنازل التي دخلتها هذه المياه وتنظيف الاثاث الذي لامسته
 
- الاتصال بالاطباء عند ظهور اي اعراض صحية غير طبيعية
 
- استعمال المنظفات التي تحتوي على الكلور في عملية تنظيف المنازل والاثاث
 
- يمنع على المزارعين زرع هذه الاراضي قبل اجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، كما ينبغي تلف المحاصيل التي لامستها هذه المياه". 
 
كما شدد البيان على ضرورة أخذ الموضوع على محمل الجد وعدم الاستهتار بخطورته.
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