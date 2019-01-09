الثلوج لامست ال 600 متر.. والأنهار فاضت

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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان الثلوج وصلت ليلا على ارتفاع 600 متر في النبطية، ولف الضباب الكثيف تلال ومرتفعات اقليم التفاح وحجب الرؤية على الطرقات فأعاق حركة مرور السيارات، فيما وجه الدفاع المدني وقوى الامن الداخلي ارشادات للسائقين بضرورة القيادة بحذر، تخوفا من حوادث السير والانزلاقات، ودعواهم الى عدم ركن السيارات امام اللوحات الاعلانية تجنبا لوقوعها جراء الرياح العاصفة والهوجاء.

وشهدت أعالي إقليم التفاح تفجرا للينابيع لا سيما نبع القبي في جباع ونبع الطاسة، كما شهد مجرى نهر الزهراني فيضانا لا مثيل له، نتيجة تدفق الامطار في مجراه من نبع الطاسة حتى حبوش ونزولا الى البحر عند الزهراني، حيث تدفقت مياهه على جانبي الاراضي الزراعية المجاورة له. كذلك فاضت مياه نهر الليطاني عند الخردلي وقرب الزرارية نتيجة للامطار الغزيرة، وفاضت البرك الزراعية في يحمر وارنون وكفرتبنيت والنبطية الفوقا نحو الحقول الزراعية المجاورة حيث غمرت المياه المزروعات.

وتعمل عناصر الدفاع المدني في النبطية على فتح الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج لاسيما الطرق التي تصل الاقليم بمنطقة جبل الريحان.

وافادت الوكالة ان الثلوج غطت بلدات قضاء بشري كافة ووصلت على ارتفاع 600 متر، حيث بلغت سماكتها في الارز حوالي ال3 أمتار، اما في بشري فوصلت الى المتر.

كما ان الطريق من حدث الجبة مرورا بحصرون وصولا الى بشري سالكة بصعوبة للسيارات المجهزة والرباعية الدفع، كذلك طريق اهدن - حدشيت بشري، اما طريق بشري وصولا الى المصعد الكهربائي في الارز فمقطوعة بسبب اشتداد الرياح وارتفاع سماكة الثلوج.