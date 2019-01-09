عناوين الصحف ليوم الأربعاء 9 كانون الثاني 2019

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الأخبار: «نورما» بريئة من إذلال اللبنانيين
عملية عراقية ــ سورية على الحدود؟
المستقبل: «نورما» ومستنقع التعطيل: البنى التحتية تغرق
اللواء: «نورما» تهدأ اليوم.. وعاصفة التأليف إلى الواجهة!
«المستقبل» تذكر بانتهاء صلاحية «اقتراحات قديمة».. وباسيل يمهّد للإنقلاب على كامل التسوية
النهار: لبنان: إني أغرق
الجمهورية: العاصفة تكشف وجهاً آخراً للفساد
l'orient le jour: Norma, une tempête polaire qui a mis à nu toute l’incurie officielle
the daily star: Lebanon return to Asian Cup after 19-year absence