عناوين الصحف ليوم الأربعاء 9 كانون الثاني 2019

A + A -

الأخبار: «نورما» بريئة من إذلال اللبنانيين

عملية عراقية ــ سورية على الحدود؟

المستقبل: «نورما» ومستنقع التعطيل: البنى التحتية تغرق



اللواء: «نورما» تهدأ اليوم.. وعاصفة التأليف إلى الواجهة!

«المستقبل» تذكر بانتهاء صلاحية «اقتراحات قديمة».. وباسيل يمهّد للإنقلاب على كامل التسوية

النهار: لبنان: إني أغرق





الجمهورية: العاصفة تكشف وجهاً آخراً للفساد



l'orient le jour: Norma, une tempête polaire qui a mis à nu toute l’incurie officielle

the daily star: Lebanon return to Asian Cup after 19-year absence