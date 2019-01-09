أسرار الصحف ليوم الأربعاء 9 كانون الثاني 2019

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المستقبل: يقال

إن ديبلوماسيين في الجامعة العربية لفتوا إلى أن اجتماع المندوبين اليوم لا يتعلّق بقمّة بيروت لكنه سيؤشّر الى المناخ الذي سيسودها ومستوى التمثيل، وحتى الآن ليس هناك أي تحرّك بشأن بحث عضوية أيّ دولة في الاجتماعات التحضيرية للقمّة.



اللواء: أسرار

همس

بات بحكم المؤكِّد، وفقاً لمصدر دبلوماسي، أن مسألة حضور سوريا قمّة بيروت، ستكون مسألة حاسمة، سورياً، أو لجهة حلفاء دمشق اللبنانيين.



غمز



قرأ متابعون في تلاوة نائب بيروتي بيان كتلة وازنة، بأنه إشارة قاطعة لتبني الموقف من قضية تخصّ النائب المذكور!



لغز



يفاجأ أحد الوسطاء البارزين، كيف ان تفاهماً يحصل على الحكومة، بطريقة تُلبّي مطالب الأطراف كافة، ثم فجأة تنهار التسوية؟!



النهار: أسرار الآلهة





أرسلان في الجاهلية

تجددت الحملات بين القيادات الدرزية وخصوصاً من خلال تغريدتي كل من الوزير طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب اللتين حملتا انتقادات واضحة للنائب السابق وليد جنبلاط على خلفيات درزية - درزية وتعيينات...



التقدمي والقوات

يستدل مما ظهر خلال فترة الأعياد حجم التنسيق واللقاءات بين التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية" في مناطق الجبل، من خلال زيارات المعايدة والتنسيق في شؤون القرى والبلدات وشجونها....

الجمهورية: أسرار





موقف

نقل عن رئيس كتلة نيابية إمتعاضه من موقف حزب حليف، بحيث يعمد هذا الحزب الى الإعراب عن التأييد العلني لمطلب يصر عليه رئيس الكتلة.. أما في السر، فيكون هذا الحزب أكثر الرافضين لهذا المطلب.

زيارات

إستغربت أوساط سياسية كثرة زيارات مرجعية إقتصادية إلى مقر رسمي حيث بلغت نحو مرة في الأسبوع فيما كانت زياراته لا تتعدّى مرّة في السنة.

عتب

لوحظ وجود ما يشبه العتب من دولة عربية مؤثرة بشأن الطريقة التي عوملت بها وكانت تعتبر أنها تستحق إهتماماً أكبر من مسؤول لبناني محسوب عليها.