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حمدان لابراهيم: يجب ان تكون اولوياتك هي قضية سرقة اموال النازحين

8
JANUARY
2019
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وجه أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان إلى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم على مواقع التواصل الاجتماعي:
إن قضية الفساد الأولى التي يجب أن تكون أولوية عند سعادة المدعي العام هي قضية سرقة الأموال التي خصصت لمخيمات النازحين السوريين منذ ان بدأ النزوح ومنذ المنحة الأممية الأولى لوزارة الشؤون الاجتماعية آنذاك ..
وبالتالي على سعادته أن يعتبر ما تعرضه شاشات التلفزة عن واقع مخيمات النازحين المأساوية هو إخبار لفتح تحقيق جدي نزيه وشفاف تحت عنوان وحيد "أين هي هذه الأموال سواء كانت أممية أو التي أُخذت من جيوب المواطنين اللبنانيين عبر الميزانيات التي وُضعت منذ بدايات النزوح السوري إلى لبنان ..
وان يستدعي سعادته كل المشبوهين بهذه القضية سواء كانوا وزراء او مسؤولين في الادارات الرسمية او غيرهم وكل من يثبت التحقيق بأنه وشريك في نهب الأموال المخصصة للنازحين السوريين لتحسين مستوى معيشتهم.

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