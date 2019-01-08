تويني بعد جولة تفقدية: لإنشاء لجنة تقصي ترفع تقرير فوري لحماية المواطنين ومحاسبة المسؤولين

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بعد جولة تفقدية قمنا بها اليوم، تبين أن جسر الكولا في بيروت يحتاج إلى صيانة سريعة وكانت فرق صيانة تعمل عليه، علماً أنه سبق وتم تلزيمه منذ حوالي سبعة أشهر لصيانة الوصلات بين قواطع الجسر وأطرافه. هذا ووردتنا معلومات تفيد أن صيانة جسر الكولا في بيروت لا تحتمل أي تأجيل.

أما بالنسبة إلى نفق بحمدون، فقد تأكدنا في زيارة تفقدية له أن طريقه سالكة ولا أضرار جسيمة أُلحقت به لناحية تجمع أو تسرب المياه.

وفي نفق طريق المطار، لقد تم سحب المياه التي حبست المواطنين في سياراتهم ولم يعد عائماً في الوقت الحالي إنما تنقصه الإنارة. وفي نفقي خلدة تم سحب المياه أيضاً.

ومع العلم بأن تلزيم نفق سليم سلام قد تم منذ أكثر من سبعة أشهر، لا تجري أي أعمال صيانة فيه ولاحظنا تسرب المياه من سقفه عند هطول الأمطار. وتنطبق الحالة نفسها على نفق الأشرفية - اوتيل ديو.

انطلاقاً مما سبق، ندعو فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء إلى إصدار التعليمات لإنشاء لجنة تقصي حقائق تتألف من النيابة العامة المالية ورئيس التفتيش المركزي ورئيس مجلس الإنماء والإعمار والمحافظين المحليين وكل استشاري مسؤول عن دراسة أو مراقبة مشاريع البنية التحتية وكل مقاول لُزّمت له هذه المشاريع، للكشف على مواقع الانهيارات والفيضانات والتصدعات، ثم رفع تقرير فوري بما حصل من أجل درء أي مخاطر محتملة وحماية المواطنين والمحاسبة الفورية لاحقاً أمام النيابة العامة المالية بعد تحديد المسؤوليات في الإنشاء أو الصيانة.