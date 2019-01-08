living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تويني بعد جولة تفقدية: لإنشاء لجنة تقصي ترفع تقرير فوري لحماية المواطنين ومحاسبة المسؤولين

8
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد جولة تفقدية قمنا بها اليوم، تبين أن جسر الكولا في بيروت يحتاج إلى صيانة سريعة وكانت فرق صيانة تعمل عليه، علماً أنه سبق وتم تلزيمه منذ حوالي سبعة أشهر لصيانة الوصلات بين قواطع الجسر وأطرافه. هذا ووردتنا معلومات تفيد أن صيانة جسر الكولا في بيروت لا تحتمل أي تأجيل.

أما بالنسبة إلى نفق بحمدون، فقد تأكدنا في زيارة تفقدية له أن طريقه سالكة ولا أضرار جسيمة أُلحقت به لناحية تجمع أو تسرب المياه.

وفي نفق طريق المطار، لقد تم سحب المياه التي حبست المواطنين في سياراتهم ولم يعد عائماً في الوقت الحالي إنما تنقصه الإنارة. وفي نفقي خلدة تم سحب المياه أيضاً.

ومع العلم بأن تلزيم نفق سليم سلام قد تم منذ أكثر من سبعة أشهر، لا تجري أي أعمال صيانة فيه ولاحظنا تسرب المياه من سقفه عند هطول الأمطار. وتنطبق الحالة نفسها على نفق الأشرفية - اوتيل ديو.

انطلاقاً مما سبق، ندعو فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء إلى إصدار التعليمات لإنشاء لجنة تقصي حقائق تتألف من النيابة العامة المالية ورئيس التفتيش المركزي ورئيس مجلس الإنماء والإعمار والمحافظين المحليين وكل استشاري مسؤول عن دراسة أو مراقبة مشاريع البنية التحتية وكل مقاول لُزّمت له هذه المشاريع، للكشف على مواقع الانهيارات والفيضانات والتصدعات، ثم رفع تقرير فوري بما حصل من أجل درء أي مخاطر محتملة وحماية المواطنين والمحاسبة الفورية لاحقاً أمام النيابة العامة المالية بعد تحديد المسؤوليات في الإنشاء أو الصيانة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout