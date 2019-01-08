living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اهمال طبقة سياسية شبه كاملة، يجسدها في هذه الأزمة وزير الاشغال..

8
JANUARY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

"طرقات وأنفاق غرقت بالمياه، جسور ترشح أنهاراً، مجارٍ طافت في الشوارع، جدران دعم إنهارت، وطرقات خسفت... ومليارات الدولارات أنفقتها الدولة على البنى التحتية! يقولون عاصفة؟ هي ليست أكثر من مطر غزير هنا وثلوج هناك! هي شهادة فساد وإفلاس الدولة ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال وغيرها".


مصدر هذا الكلام ليس على الإطلاق خصماً سياسياً لوزير الأشغال العامة والنقل، ولا للجهة السياسية التي يمثل، بل على العكس. فما أورده اللواء جميل السيد في تغريدته هذه، انما يختصر بكلمات معدودة مأساة وطن، يتناحر بعض سياسييه على القشور، فيما القلب في خطر.


واذا كان مشهد المياه المهدورة من جهة، وعشرات السدود قيد الانجاز من جهة اخرى، يكرس بوضوح تام صورة المشروعين المتناقضين على الساحة اللبنانية، فالتعويل يبقى كما العادة على الجيش والقوى الامنية والدفاع المدني والصليب الاحمر، وسائر الاجهزة المعنية بإنقاذ الناس، ليس من العاصفة، بل من اهمال طبقة سياسية شبه كاملة، يجسدها في هذه الأزمة وزير الاشغال، الذي وللمفارقة كان تحدث صباحاً من بكركي، بما يوحي بأنه مسؤول عن وزارة أخرى.


هذا في موضوع الطقس، اما في موضوع الحكومة، فالبرودة أكبر، والصقيع سيد الساحة، ولعل في كلام الرئيس نبيه بري اليوم عن أن التشكيل في خبر كان المؤشر الابرز.


لكن في المقابل، لفت تلويح لبنان القوي بخطوات محتملة في حال استمرار المراوحة بلا سقف، مع تجديد الدعوة الى التعامل بإيجابية مع المبادرة الرئاسية وافكار الوزير جبران باسيل.

OTV News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout