بعد خبر الدكوانة والمولد : توضيح صارم من رئيس البلدية أنطوان شختورة !

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بعد نشر خبر عن تعدي أصحاب مولد ( ج. و غ. مشعلاني) في الدكوانه على قرار وزير الإقتصاد رائد الخوري، وزعمهما بدعم البلدية لهما، أوضح رئيس بلدية الدكوانة الأستاذ أنطوان شختورة في إتصالٍ هاتفي معنا أن المزاعم غير صحيحة جملةً وتفصيلاً، والبلدية لا تغطي ولا تدعم أي مخالف . وقد تم إصدار التعليمات من البلدية بالتعاون مع وزارتي الطاقة والإقتصاد لكافة أصحاب المولدات بوجوب تركيب العدادات للمشتركين في مهلةٍ اقصاها 15 يوماً من تاريخ صدور القرار تحت طائلة مصادرة المولد في حال عدم الإلتزام. أما إن كانت المشكلة مادية أو شخصية بين المشترك وصاحب المولد فلا علاقة بتاتاً للبلدية كمسؤولية في هذه الحالة.