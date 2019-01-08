بعد أن اغتصبها زوج عمتّها.. تفاصيل جديدة إلى الواجهة وهذا مصير الجاني

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تداول بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي خبرا يتعلق بحادثة اغتصاب فتاة قاصر (مواليد عام 2003، لبنانية) من قبل زوج عمتها (مواليد عام 1979، لبناني) وانجابها طفلة منه، وتواريه عن الأنظار.

نتيجة التحريات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الاقليمي، تمكنت من معرفة مكان تواجده وتوقيفه.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وانه كرر فعلته معها عدة مرات.

وقد تبين أن القاصر لم تفصح عن ذلك خوفا منه، وأكدت عمتها (مواليد 1981، لبنانية) بدورها، أنها لم تلحظ ازدياد حجم بطن ابنة شقيقها طيلة فترة حملها، وأنها كانت تشكو من آلام في بطنها قبل نقلها الى المستشفى.

أودع الموقوف القضاء المختص بناء على إشارته.