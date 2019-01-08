التيار يدعو المحازبين والأصدقاء للمشاركة في الصلاة لراحة نفس الدكتور باسكال عزام

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ببالغ الحزن والأسى ينعي التيار الوطني الحر الناشط والمناضل الدكتور بسكال عزام، المدير سابقاً لكلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية، وعضو مجلس قيادة حركة التنظيم سابقاً، وعضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر.

لنفسه الرحمة ولعائلته الكريمة أصدق التعازي، ويدعو التيار المحازبين والأصدقاء للمشاركة في الصلاة لراحة نفسه يوم الاربعاء الواقع فيه 9 كانون الثاني ٢٠١٩ عند الساعة الثالثة من بعد الظهر في كنيسة مار تقلا - الحازمية.



نبذة عن حياة الراحل

- من مواليد بيروت في ٧ نيسان ١٩٤٧

- متأهل من السيدة رجينا تركية وله ثلاثة أولاد: المرحوم رامي والياس وناي.

- احد مؤسسي كلية ادارة الاعمال- الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية ومديرها بين عامي ١٩٧٧ و١٩٧٩

- عضو حركة التنظيم منذ عام ١٩٧٥ ثم مجلس قيادة الحركة

- عضو مؤسس في المكتب المركزي للتنسيق الوطني بين عامي ١٩٨٨ و١٩٩٠

- تولى دورا اساسيا في تنظيم الحركة الطالبية بين عامي 1993 و2005 حيث ساهم في ابقاء شعلة المقاومة مضاءة

- اسس نادي لبنان الاخضر الذي امن الغطاء الرسمي لنشاطات المقاومة اعتبارا من عام ١٩٩٨

- عضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر منذ عام ٢٠٠٢

- تولى مسؤوليات سياسية في التيار الوطني الحر في بيروت بين عامي 2005 و2015

- الشعار الاحب الى قلبه: "تحب لبنان... اعمل له"