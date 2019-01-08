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آخر اخبار العاصفة الثلجية والطرقات!

8
JANUARY
2019
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- قوى الأمن الداخلي اللبناني تغلق الطريق الدولي الرابط بين لبنان وسورية في منطقة ضهر البيدر بسبب تساقط الثلوج.

– الطرقات العكارية تحولت الى أنهر بفعل غزارة الامطار والسيول.

– تساقط الثلوج بكثافة في منطقتي عاليه والمتن الأعلى.

– ازالة شجرة عملاقة سقطت بفعل العاصفة في محطة وقود في صيدا.

– رئيس مصلحة الارصاد الجوية مارك وهيبة للمنار: ما يميز العاصفة نورما الرياح الشديدة وكثافة المتساقطات.

– وهيبة للمنار: بعد ظهر الغد تخف العاصفة تدريجيا مع برد قارس الاربعاء والخميس.

– انهيار جزء من الطريق في اللويزة بعبدا.

– سقوط جدران صخرية وانجرافات في بنت جبيل.

– طرق بشري سالكة ما عدا المصعد الكهربائي الارز والثلوج بسماكة المترين.

– وزارة الصحة: اقفال الحضانات الاربعاء بسبب العاصفة.

–  المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين: حركة الطيران لا تزال طبيعية ومسألة الإقلاع والهبوط تعود إلى التنسيق بين برج المراقبة وكابتن الطائرة.

– الامطار أدت الى انهيار حائط في خريبة الجندي وسقوط شجرة على منزل.

– فتح طريق الخردلي في قضاء مرجعيون المقفلة بالأتربة والصخور.

– وفاة شاب من حومين الفوقا بحادث سير إذ انقلبت به سيارة بيك اب في محيط نهر الزهراني.

– انزلاق شاحنة على اوتوستراد العقيبة بسبب الطقس.

– الصليب الأحمر أسعف 4 مواطنين محتجزين بالثلوج في جرود تاشع القموعة.

- تشهد مختلف المناطق العكارية تساقطا للامطار بغزارة غير مسبوقة، الامر الذي اخرج الوضع بشكل تام عن السيطرة، بحيث لم تعد تنفع اي تدابير تتخذها البلديات والاتحادات البلدية، ذلك ان كمية المتساقطات لا يمكن لا للمجاري ولا للطرقات ان تستوعبها فتحولت بمجملها الى أنهر تتدفق يصعب اجتيازها. وحال الطريق الدولية عند مستديرة العبدة المدخل الجنوبي لمحافظة عكار تقدم الصورة الاوضح عن واقع مجمل طرقات عكار في هذا الوقت.
كما ان السيول الجارفة أقفلت طريق منيارة السهل الذي تحول بدوره الى نهر هادر.

- عملت مديرية البقاع في العمل البلدي في حزب الله  على رفع وتيرة جهوزيتها بالتعاون  مع الاخوة في مكتب الشؤون البلدية والاختيارية لحركة امل في اقليم البقاع من خلال انشاء غرفة طوارئ مشتركة لمتابعة اعمال البلديات والاتحادات والجهات الرسمية المعنية وكل مستجد لمعالجته قدر المستطاع  وضمن الامكانيات المتاحة لمتابعة ما قد تسببه العاصفة من اضرار، ووضعت بين ايادي اهلنا الاكارم في محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع ارقام هواتف غرفة الطوارئ المشتركة وهي على الشكل التالي:

٠٣٧٥٥٥٣٩، ٨١٧٠٩٣١٢
٠٣٩٣٥٤٥٣، ٠٣٠٩٢٧٩٥
٨١٣١٥٥٥٥، ٠٣٩٧٦٠٣٧
٠٣٣٦٨٥٤٥

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