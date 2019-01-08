حمدان معايداً الطائفة الارمنية بالميلاد: لحمة اللبنانيين الوطنية تنبع من هذا المزيج الحضاري الإنساني للبنان بين كل طوائفه ومذاهبه

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توجه أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان إلى أهلنا الأرمن وعموم الكنائس المسيحية المشرقية بالتهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة، وذلك خلال زيارته لمطرانية الأرمن الأورثوذكس في برج حمود مع أعضاء الهيئة حيث استقبلهم المطران ناريك أليمزيان بحضور الأب مكرديج كششيان وعضو المكتب السياسي في حزب الطاشناق السيد بارور ارسن في مقر المطرانية.

بعد اللقاء، أكد العميد مصطفى حمدان أن لحمة اللبنانيين الوطنية تنبع من هذا المزيج الحضاري الإنساني للبنان بين كل طوائفه ومذاهبه، إنما الطبقة السياسية المذهبية الطائفية الفاسدة والمفسدة حولت هذه النعمة في لبنان إلى نقمة بسبب جشعهم وشخصانيتهم التي تحاول بث الفرقة بين أبناء الوطن كي يستمروا في مناصبهم وكراسيهم.