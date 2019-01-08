مخزومي زار مهاتير محمد: للاستفادة من التجربة الاقتصادية الماليزية الفذة

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زار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، على رأس وفد ضم المدير التنفيذي لشركة "إينويا الهندسية" عضو مجلس إدارة مجموعة "المستقبل القابضة" المهندس عماد مخزومي، ورئيس شركة "المستقبل لصناعة الأنابيب" في لبنان الدكتور أنطوان حبيب، والرئيس غير التنفيذي في الشركة الدكتور عمر عاشور. وتم التداول في الأوضاع الإقليمية والدولية.



إثر اللقاء، شدد مخزومي على أهمية العلاقات اللبنانية -الماليزية، منوّها بالتقدم الذي تشهده ماليزيا في الكثير من القطاعات ولا سيما قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والتعليم. وأمل في تعزيز الشراكة والتعاون مع مختلف الشركات الماليزية والاستفادة من التجربة الاقتصادية الماليزية الفذة، ومن الخبرات التقنية والتكنولوجية في لبنان.



وثمّن عالياً دور ماليزيا المشاركة في قوات "اليونيفيل"، مثنياً على ما تقدمه للجنوب على مختلف الصعد الأمنية والاجتماعية والثقافية.



كما أجرى مخزومي سلسلة لقاءات أبرزها مع شركة بتروناس للبترول، وشركة UEM Edgenta.