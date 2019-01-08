رئيس الجمهورية استقبل رئيس مجلس نواب غينيا بيساو واشاد بدور المنتشرين اللبنانيين في افريقيا في تعزيز العلاقات مع لبنان

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نشاط ديبلوماسي وسياسي في قصر بعبدا





الرئيس كاساما: نعتبر انفسنا دولة شقيقة للبنان وللشعب اللبناني وسنلتقي دائماً في الدفاع عن قضايانا المشتركة

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان اللبنانيين المنتشرين في العالم عموما، وفي الدول الافريقية خصوصا، يلعبون دوراً رائدا في تعزيز العلاقات اللبنانية- الافريقية ويؤكدون مرة اخرى على الحضور اللبناني المميز في الخارج والذي بات نموذجا يحتذى به.

واشاد الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم رئيس مجلس نواب غينيا بيساو الرئيس سيبريانو كاساما في حضور النائب ميشال موسى والوفد المرافق، ان لبنان يقدر عاليا وقوف جمهورية غينيا بيساو الى جانبه في المحافل والمنظمات الدولية، منوّها خصوصا بالعلاقات الممتازة التي تجمع ابناء الجالية اللبنانية في غينيا بيساو بالسلطات والمواطنين، لاسيما من خلال مساهمتهم في الحياة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية. وبعدما حمّل الرئيس عون الرئيس كاساما تحياته الى رئيس غينيا بيساو السيد جوزيه ماريو فاز، اعرب عن حرصه على زيادة مجالات التعاون لاسيما في الشق الاقتصادي، اضافة الى التنسيق في المنظمة الفرانكوفونية.

وكان الرئيس كاساما نقل الى الرئيس عون في مستهل اللقاء تحيات رئيس غينيا بيساو، منوّها بأهمية التعاون القائم بين البلدين، مقدراً خصوصا بالدور المتقدم الذي يقوم به رجال الاعمال اللبنانيين في غينيا بيساو ومنهم من بات يحمل جنسية الدولة الى جانب جنسيته اللبنانية، ومنهم ايضا نواب ورجال اعمال وصناعيون وكبار التجار. واشاد الرئيس كاساما بعمل القنصل الفخري اللبناني في غينيا بيساو فوزي الاعور، وبالجهود التي يبذلها قنصل غينيا بيساو في لبنان السيد امين سليمان، الذي كان في عداد الوفد المرافق الذي ضم ايضا النواب سوزي كارلا باربوسا، كونستانتينو كامالا، وكارامو كامارا.

رئيس مجلس نواب غينيا بيساو

وبعد اللقاء، تحدث الرئيس كاساما إلى الصحافيين فقال: "اود ان اشكر فخامة رئيس الجمهورية، الذي استقبلني والوفد المرافق برغم انشغالاته، وتسنت لي الفرصة لأطلعه على بعض اهتمامات المجلس النيابي والوضع السياسي في غينيا بيساو، حيث تسير الامور نحو الاستقرار التام والمصالحة. كما اطلعته على وجود جالية لبنانية كبيرة في بلادي اندمجت في مجتمعنا وحصل الكثير من اعضائها على الجنسية، ووصل بعضهم الى الندوة البرلمانية".

واضاف: "نحن نعتبر غينيا بيساو بلد شقيق للشعب اللبناني وللبنان في كل المجالات الدولية، والسلطات المختلفة في بلدنا كانت دائماً الى جانب لبنان في الامم المتحدة، حيث ايدنا كل المقترحات التي تدعم القضية اللبنانية. وفي خلال اللقاء شعرت ان الرئيس عون يعرف جيداً غينيا بيساو، وقد شجعنا على المضي قدماً في تحقيق السلام والاستقرار والتطور لبلادنا. واعتقد ان غينيا بيساو ولبنان سيلتقيان دائماً في الدفاع عن قضاياهما المشتركة".

سفيرة كندا في لبنان

الى ذلك، كانت للرئيس عون سلسلة لقاءات ديبلوماسية استهلها باستقبال سفيرة كندا في لبنان السيدة ايمانويل لامورو Emmanuelle Lamoureux التي عرضت مع رئيس الجمهورية العلاقات اللبنانية الكندية وسبل تطويرها في المجالات كافة. واشارت السفيرة لامورو الى انها عرضت ايضا للاوضاع السياسية الراهنة ومسار تشكيل الحكومة الجديدة، والقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في لبنان في 20 كانون الثاني الجاري، والاجتماعات الوزارية التي ستسبقها.

كما تناول البحث المؤتمر الذي يعقد في بيروت في 6و7 شباط المقبل حول المرأة في منطقة الشرق الاوسط. كذلك تطرق الحديث الى المشروع الذي اعده لبنان لانشاء "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" والتي تبدي الحكومة الكندية اهتماما بها.

سفير لبنان في بريطانيا

ديبلوماسيا ايضا، استقبل الرئيس عون سفير لبنان في بريطانيا السفير رامي مرتضى الذي اطلعه على نتائج المنتدى الاقتصادي اللبناني- البريطاني الذي عقد الشهر الماضي في لندن. كما تناول البحث العلاقات اللبنانية- البريطانية.

سفير لبنان في ايران

كذلك استقبل الرئيس عون سفير لبنان لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية السفير حسن عباس، الذي عرض مع رئيس الجمهورية العلاقات الثنائية بين البلدين.

عائلة المحامي المرحوم سليم عثمان

وفي قصر بعبدا، المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء عثمان عثمان والمدير العام السابق لرئاسة الجمهورية المهندس محمود عثمان والسيد سليم عثمان عثمان، الذين شكروا رئيس الجمهورية على مواساة العائلة في غياب المحامي سليم خزاعي عثمان.