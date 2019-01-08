مصلحة الأرصاد الجوية تحذّر.. لبنان دخل في المرحلة الابرد من العاصفة!

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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" انه "استنادا إلى مصلحة الأرصاد الجوية في مديرية الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي، فإن لبنان دخل في المرحلة الثانية من العاصفة (نورما) والتي تعتبر الابرد خلال العاصفة التي تنتهي غدا صباحا، وقد تجاوزت الرياح ابتداء من ظهر اليوم 90 كلم في الساعة، وهي من المرات النادرة التي تحصل في لبنان".

واشار محمد كنج من مصلحة الأرصاد الجوية إلى "أن هذه العاصفة الثلجية تشبه إلى حد ما العاصفة التي حدثت في لبنان عام 2015، أما بالنسبة للمتساقطات فإنها أقرب إلى ما حصل في لبنان بين عامي 2012 و 2013، وقد بلغت كمية المتساقطات حتى اليوم 8 كانون الثاني من عام 2019 في بيروت 451,8 ملم في كانت الكمية في العام الماضي 206,9 ملم. وأما في مدينة طرابلس فقد بلغت الكمية 687,9 ملم مقارنة مع العام الماضي حيث بلغت 313 ملم. ووصلت كمية المتساقطات في مدينة صور 432,9 ملم".

وحذر كنج "من حصول بعض الانجرافات والانهيارات التي قد تحدث في التربة، نظرا لكمية وغزارة الأمطار وكمية الثلوج التي تتساقط"، مناشدا "المواطنين عدم الاقتراب من مجاري الانهر"، داعيا "أصحاب المؤسسات السياحية القريبة من الانهر أو البحر إلى الحذر