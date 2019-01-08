وديع كنعان: العام ٢٠١٩ سيحمل معه تحقيقاً لأمور هامة على الصعيد السياحي

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اشار الامين العام لنقابة اصحاب الفنادق في لبنان الى ان الاشغال الفندقي في فترة الأعياد كان مشابهاً للفترة نفسها من العام الماضي، لافتاً الى ان نسبة اشغال الفنادق القريبة من مراكز التزلّج وصلت الى ١٠٠٪؜.

وقال كنعان في حديث للotv "إن فنادق بيروت عملت بنسبة اشغال وصلت الى ٨٠٪؜، اما النسبة في فنادق جونية وجبيل والمدن السياحية فوصلت الى ال٧٠٪؜.

واوضح كنعان ان الاستقرار الامني كان عاملاً اساساً في جذب السياح، يضاف اليه وضع الفاتيكان لبنان على خريطة الحج الديني، ما طمأن الأوروبيين والغربيين بشكل عام، بالاضافة الى الحركة المعتادة للمغتربين اللبنانيين الذين شكّلوا ٧٠٪؜ من نسبة الاشغال.

اضاف كنعان "ننتظر الحكومة الجديدة ونحضّر لأعمال كثيرة بالتعاون والشراكة مع القطاع العام، واعتقد ان العام ٢٠١٩ سيحمل معه تحقيقاً لأمور هامة على الصعيد السياحي، وحتى ولو كان المسار طويلاً، الاّ اننا سنحقق الهدف، وهو السياسة السياحية.