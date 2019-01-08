جريصاتي طلب من حمود الاطلاع على ما ورد من تعرض بيتي هندي الى شخص الرئيس عون وإجراء التحقيقات

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وجه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي في بيان الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، في الموضوع المتعلق جراء تعقبات في حق المدعوة بيتي هندي، وجاء فيه:





"نقلت محطة MTV من مركز نقابة الصحافة اللبنانية مؤتمرا صحافيا يتضمن الاعلان عن جمعية مسماة "بيت لبنان العالم " أطلقتها المدعوة بيتي هندي (ربطا الـCD بالمؤتمر)، وقد تعرضت في مؤتمرها الصحافي الى شخص فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و"حاشيته"، واتهمتهم بالفساد وعدم صدقهم في السعي الى التغيير والاصلاح، واضافت انه لديها معلومات مثيرة حول أداء فخامة الرئيس ووثائق تناقض قرار الرئيس بمحاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين، وطلبت من فخامته رفع السرية المصرفية " لشوف ها الفساد اللي عم يحكو عنو وين هوي منو "!.





ان ما ورد في المؤتمر الصحفي يشجع على قطع التواصل بين اللبناني المغترب واللبناني المقيم ، في حين ان لبنان يسعى دائما الى الانفتاح على ابنائه اجمعين اينما حلوا في بلاد الاغتراب ، كما يمس بهيبة الرئاسة وكرامتها واولويات حراكها، وهي من عناصر جرم التحقير، وعملا بالمادة /14/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نطلب منكم الاطلاع عليه وعلى ما ورد من كلام ضمنه واجراء التحقيقات والتعقبات واتخاذ ما ترونه مناسبا من تدابير ".