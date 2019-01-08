وزير البيئة يشيد بمبادىء حاكم دبي

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اشاد وزير البيئة طارق الخطيب بالمبادىء التي أوصى بها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، وقال في حديث الى صحيفة " البيان " الاماراتية بمناسبة مرور 50 عاماً على تولّي الشيخ محمد بن راشد اول منصب له في خدمة الوطن " خمسون عاماً من العطاء والابداع جعلت من دبي نموذجاً يُحتذى به.إن المبادئ التي أوصى بها سمو الامير الشيخ محمد بن راشد اّل مكتوم تُجسد ميزات ثلاثة يتحلّى بها صاحب السمو وهي :

١ - حب الوطن

2- الرؤية

٣- العطاء ".

واضاف " هنيئاً لدبي بسمو الامير الذي يحكمها بعقلٍ منفتح وبروح مسؤولية عالية فجعلها على ما هي عليه ودوًن الوصفة لتأمين إستدامة هذا الانجاز ".