العاصفة تبلغ ذروتها.. والثلوج على الـ500 متر!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، مع بقاء درجات الحرارة متدنية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 600 متر في أقصى الشمال وما فوق ذلك في باقي المناطق، تنحسر الأمطار والثلوج تدريجيا خلال النهار ليحل مكانها موجات من الصقيع تؤدي الى تشكل الجليد على الطرقات الجبلية فوق 700 متر. وجاء في النشرة الاتي:



- الحالة العامة: تستمر العاصفة (NORMA) بالتأثير على الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان حيث تبلغ ذروتها اعتبارا من بعد ظهر اليوم الثلاثاء وتنحسر تدريجيا يوم الأربعاء.

ملاحظة: تحذير من السيول الناتجة عن الامطار الغزيرة والتي تسبب انجرافات في التربة وفيضانات على ضفاف الانهر وخطر سقوط لوحات الاعلانات بسبب شدة الرياح.



- الطقس المتوقع في لبنان:

- الثلاثاء: غائم مع أمطار غزيرة وحبات من البرد مصحوبة بعواصف رعدية تؤدي لتشكل السيول وانجرافات التربة، ورياح شديدة تتخطى ال90 كلم/س خصوصا شمال البلاد ترفع موج البحر لحدود خمسة أمتار، وتنذر بخطر سقوط اللوحات الاعلانية والأشجار، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر ويتدنى مستوى تساقطها مع انخفاض درجات الحرارة لتلامس ليل الثلاثاء فجر الأربعاء 500 متر في أقصى الشمال.

- الأربعاء: غائم مع امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة مع بقاء درجات الحرارة متدنية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 600 متر في أقصى الشمال وما فوق ذلك في باقي المناطق، تنحسر الأمطار والثلوج تدريجيا خلال النهار ليحل مكانها موجات من الصقيع تؤدي الى تشكل الجليد على الطرقات الجبلية فوق 700 متر.

- الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة وبقاء خطر تشكل الجليد على الطرقات الجبلية فوق 800 متر.

- الحرارة على الساحل من 7 الى 13 درجة، فوق الجبال من -1 الى 3 درجات، في الداخل من -6 الى درجتين تحت الصفر، في الداخل من -1 الى 4 درجات.



-كمية المتساقطات:

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 68,6 ملم 313,4 ملم 687,9 ملم 382,0 ملم

بيروت 28,0 ملم 206,9 ملم 451,8 ملم 369,0 ملم

زحلة 59,8 ملم 175,3 ملم 442,1 ملم 248,0 ملم

صور 55,3 ملم / ملم 432,9 ملم / ملم

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 20 و50 كلم/س. تشتد احيانا لتصل الى 90 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا بسبب غزارة الأمطار والضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و85%

-حال البحر: عاصف الى عاصف جدا، حرارة سطح الماء:18 درجة.

-الضغط الجوي:756 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:06:43 ساعة غروب الشمس: 16:46