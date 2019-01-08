ابي رميا يتابع اضرار العاصفة على الشبكة الكهربائية في قضاء جبيل

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واكب عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا أضرار العاصفة "نورما" لغاية الآن على الشبكة الكهربائية في قضاء جبيل، وتابع الموضوع من خلال اجراء اتصالاته مع المدير العام الأستاذ فادي أبو جودة لشركة BUS المولجة بالتصليحات، الذي أكد ان الأعمال على الأعطال تتم على الشكل التالي:

١- بجة الضيعة(٤ محولات) سوف يتم اصلاحها اليوم

٢- مخرج بير الهيت لم يتم اصلاحه بالكامل؛ بعدما تم سحب الخط المقطوع في الوادي عاود الانقطاع بسبب رداءة السلك سوف يتم تبديل السلك اليوم.

‏٣- مخرج قرطبا و اللقلوق لم يتم اصلاحه بالكامل بسبب تساقط الثلوج الكثيف وعدم التمكن من الوصول

٤- مخرج المشنقة هناك فريق ما زال يتابع العمل عليه

ومن هذه الناحية، حيا النائب ابي رميا جهود أعضاء فرق أعمال التصليح الذين يقاوموا العاصفة من اجل تأمين الكهرباء للمواطنين.