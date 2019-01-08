الموت يغيّب صحافية لبنانية

A + A -

توفيت المخرجة والصحافية اللبنانية جوسلين صعب ليلة الاثنين 7 كانون الثاني 2019 عن عمر يناهز الـ 70 عاماً بعد صراع مع المرض.



وكانت جوسلين قد بدأت حياتها المهنية بالعمل كصحافية، ثم انتقلت إلى كتابة السيناريو، والإخراج، والتصوير الفوتوغرافي.



من ابرز اعمالها : "جنوب لبنان: قصة قرية تحت الحصار"، "رسالة من بيروت"، "بيروت مدينتي"، "مصر، مدينة الموتى"، "كان يا ما كان، بيروت" وما يزيد عن ثلاثين فيلم تسجيلي.



اخرجت فيلم "دنيا" عام 2005 في مصر الذي لعب بطولته الممثلة حنان الترك(قبل ارتدائها الحجاب) ومحمد منير وأثار ضجة كبيرة وحاز على جوائز وتقدير واسع في قرطاج وميلان وساندانس ومونتريال ...