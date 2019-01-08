أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 08-01-2019

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البناء



قالت مصادر أممية متابعة لملف اليمن وتسوية الحديدة إن لا قلق على تفاهمات السويد من انتكاسة تعيد الحرب، لأنّ هناك قراراً كبيراً يعرفه التحالف الذي تقوده السعودية بوقف الحرب وعدم العودة إليها، وتهديد جماعة حكومة عدن بالعودة للحسم العسكري مجرد ضغط لتحسين شروط التطبيق، لأنّ هناك إحباطاً في أوساط مؤيديها لأنّ الاتفاق لم يحقق الوعود المعلنة لحكومة عدن لكن دون العمل العسكري العجز الذي ظهر في المعارك الأخيرة والذي زادت أسبابه مع الضغوط الدولية…

اللواء



همس

اتفق مرجعان روحيان على طي صفحة الاشكال الذي حصل مع شخصية نيابية في بيروت، وطلبا من مساعديهما عدم الخوض الإعلامي في هذا الموضوع!



لغز

تجددت الحملة السياسية على مدير عام مؤسسة خدماتية لأسباب سياسية بعد رفض المدير العام التجاوب مع مطالب أصحاب الحملة التوظيفية!

الجمهورية



لم تنجح الوساطات في مصالحة موظفين كبيرين في مؤسسة واحدة، تدور بينهما إشتباكات شبه يومية ارتدت سلباً على المؤسسة وأحدثت إرباكاً واضحاً في بعض قطاعاتها.



لوحظ أنّ مسؤولَين من تيارين غير متحالفين يُشاهدان باستمرار في جلسات ثنائية في بعض المطاعم.

المستقبل



يقال إنَّ 17 دولة عربية أكّدت حتى الأمس المُشاركة في قمة بيروت العربية الاقتصادية، حيث تبلّغ الجانب اللبناني، على مستوى القادة العرب، حضور كلٌّ من أمير الكويت وأمير قطر والرؤساء المصري والتونسي والفلسطيني.