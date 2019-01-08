عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 08-01-2019

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الأخبار

الشرق السوري: خيار موسكو يتقدّم

‫الخليل لـ«الأخبار»: متمسّكون بالحريري!

‫النزاع على كلفة التصحيح المالي يشتدّ: «غولدمان ساكس» يهوّل بإفلاس مصارف

‫الوصفات الطبية: مزوّرة وتُباع في المكتبات!

الجمهورية

رفض »خماسية« باسيل للحل

العاصفة تحاصر الطرق وتشتد اليوم

"حزب الله" ضمان في الاتجاهين!

هل تعاد سوريا من بوابة بيروت أو تونس؟

البناء

إيران تلوّح بالخروج من الاتفاق النووي: المهلة لأوروبا لتنفيذ آلية التعامل المالي بدأت بالنفاد

الأسبوع المقبل يحسم القمة ودعوة سورية... وبعبدا تؤكد انعقادها

العواصف والجليد ثنائي الطقس والسياسة... وحكومة الـ 32 على الطاولة

اللواء

الضغط على التأليف: حكومة من 32 وزيراً أو القمة بلا حكومة!

«نورما» تطيح بتوقعات الجفاف وتمدّد عطلة المدارس.. واتصال بين دريان ومطر لتطويق الفتنة

5 قتلى بتفجير انتحاري لداعش في الرقة

واشنطن: أمن إسرائيل واألكراد قبل االنسحاب

المستقبل

»نورما« ترفع الرايات البيضاء.. وتنحسر غدا

السلطة الفلسطينية تهجر غزة

"زيارات عراقية" لاسرائيل تثير ضجة كبيرة في بغداد

الديار

عاصفة «نورما» تشل البلاد.. وحرارة تشكيل الحكومة «تحت الصفر»

طرح «مفخخ» من باسيل «يهز الثقة» بين عون والحريري

«المستقبل» يطبّع اقتصادياً مع سوريا والرئيس المكلف «يناور»!