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«غطاس» يرفع الهطولات إلى معدّلها العام

8
JANUARY
2019
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قد واصلت الهطولات المطرية المتراكمة في لبنان لهذه السنة المطرية ارتفاعها مع توقعات بتجاوز أرقام المعدل العام بعد أن أظهرت الأرقام الحالية تجاوز أرقام السنة الماضية وذلك وفق مرصد مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية التي أشار مديرها العام الدكتور ميشال افرام الى توقع استمرار الارتفاع في الهطولات المطرية بفعل خيرات المنخفض الحالي «غطاس» مما سيؤدّي الى ابتعاد أرقام التراكمات المائية الحالية واقترابها من المعدل العام.

ووزعت المصلحة أرقام ونسب الهطولات في المناطق وفق التالي:

ففي رياق بلغت الهطولات المطرية حتى اليوم 303 ملم، يقابله لنفس الفترة من العام الماضي 100 ملم. أما المعدل العام فهو 400 ملم. اما في زحلة، فقد بلغت الهطولات المطرية حتى اليوم 388 ملم، يقابله لنفس الفترة من العام الماضي 145، والمعدل العام 450 ملم. اما في صيدا، فتبلغ حتى اليوم 570 ملم، أما بالنسبة للسنة الماضية فقد كانت 240 ملم، والمعدل العام 560 ملم. وفي صور، فقد بلغت الهطولات المطرية حتى اليوم 328 ملم، يقابله لنفس الفترة من العام الماضي 155 ملم، اما المعدل العام قد بلغ 320 ملم. وفي الفنار، بلغت حتى اليوم 547 ملم، اما بالنسبة للسنة الماضية فقد كانت 273 ملم، والمعدل العام 510 ملم. وفي زغرتا، فتبلغ حتى اليوم 559 ملم، اما بالنسبة للسنة الماضية فقد كانت 285 ملم، والمعدل العام 470 ملم. وفي عكار، بلغت حتى اليوم 497 ملم، اما بالنسبة للسنة الماضية فقد كانت 230 ملم، والمعدل العام 600 ملم. وفي حاصبيا، بلغت حتى اليوم 483 ملم، وكانت 194 ملم، والمعدل العام400 ملم. وفي كسروان، بلغت 769 ملم، وكانت 399 ملم، والمعدل العام 500 ملم. وفي الشوف، بلغت الهطولات المطرية حتى اليوم 807 ملم، يقابله لنفس الفترة من العام الماضي 375 ملم. أما المعدل العام فهو 500 ملم.

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