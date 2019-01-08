«نورما» تشتدّ والثلوج إلى 600 متر

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أحمد موسى ـ رانيا العشي--

تستمرّ العاصفة «نورما» في اجتياحها لبنان وخاصةً المرتفعات والمناطق الجبلية ابتداء من 600 متر، وسط تدنّ لدرجات الحرارة والتي وصلت في مناطق عدة في البقاع إلى 3 تحت الصفر، وسرعة في الرياح وصلت إلى 110 كلم في الساعة، الأمر الذي يبشّر باشتداد العاصفة وزيادةً في نسبة تساقط الثلوج والهطولات المطرية التي قاربت حتى الآن معدّلها العام.

وفي هذا السياق يتجه الطقس في لبنان الى تفعيل جديد للمنخفض الجوي «غطاس» وهي تسمية أطلقتها مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية منذ اليوم الأول للعام الحالي، وكشف المدير العام الدكتور ميشال افرام أنّ لبنان سيبقى لأكثر من 60 ساعة متتالية تحت تأثير المنخفض الجوي «غطاس»، وستشتدّ فعاليته في الساعات القليلة المقبلة، وعليه فإنّ الطقس المتوقع في ساعات الليل سيكون مثلجاً بقوة أكثر مما شهدناه في ساعات النهار يوم أمس، كما أنّ تساقط الثلوج سيمتد الى حدود 800 متر وأقل، في حين من المتوقع ان يتشكل الجليد على ارتفاع 600 متر وخصوصاً يومي الأربعاء والخميس.

وشدّد المدير العام افرام على ضرورة التنبّه من الجليد الآتي على البقاع بدءاً من ساعات ليل بعد غد كما نبّه افرام من الرياح القوية التي قد تتجاوز سرعتها 110 كلم بالساعة وعلى المواطنين الانتباه من الأشياء التي يمكن ان تتطاير عن الشرفات والأسطح، وعلى المزارعين وأصحاب البيوت البلاستيكية الانتباه من الرياح القوية، وعلى صيادي الأسماك الانتباه من البحر الهائج.

إشارة الى انّ كافة الطرق بدءاً من ارتفاع 1500 متر كانت متعذرة على السيارات العادية علماً انّ التراكمات الثلجية أعاقت أيضاً عبور السيارات المجهّزة بالسلاسل المعدنية وذات الدفع الرباعي حيث تجاوزت سماكة الثلوج النصف متر لتصل في بعض الأماكن إلى المتر تقريباً.

الثلوج غطت قرى وبلدات راشيا والبقاع الغربي

وقد غطت الثلوج قرى وبلدات البقاع الغربي وراشيا طيلة ليل امس، واشتدّ زخم هطولها فجراً وفي ساعات الصباح الأولى حتى بلغت سماكتها في الأماكن التي يزيد ارتفاعها عن 1250 متراً قرابة الخمسين سنتيمتراً لا سيما في بلدات ميذون ولبّايَا في البقاع الغربي وحلوى وينطا ودير العشاير وعيحا وعين عطا في راشيا، وتسبّبت الرياح العاتية التي وصلت سرعتها إلى 110كلم/ الساعة بتشليع الأشجار المثمرة والحرجية وتخريب خيم المزارعين البلاستيكية.

وكان قائمقاما راشيا والبقاع الغربي نبيل المصري ووسام نسبيه وبتوجيه من محافظ البقاع كمال أبو جودة تابعا مع البلديات حال الطرقات وأوضاع المواطنين في البلدات وأعطيا التوجيهات اللازمة لاتحادات البلديات والبلديات كي تقوم بواجباتها، وساعدت في ذلك وحدات جرف الثلوج في مؤسّسات «الغد الأفضل» التي استنفرت 24/24 ساعة، بالتعاون مع منفذيتي راشيا والبقاع الغربي في الحزب السوري القومي الاجتماعي.

كذلك انتشرت وحدات الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية الإسلامية عاملين على إنقاذ المواطنين العالقين، في حين سجل استنفار لوحدات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للمؤازرة في حال حدوث أيّ طارئ.

وقد عملت جرافات فوج الأشغال التابعة للنائب عبد الرحيم مراد على فتح طرقات في راشيا ـ عيحا ـ كفرقوق ـ ينطا، وفي البقاع الغربي لبّايا، السلطان يعقوب ـ كفريا ـ صغبين ـ عيتنيت ـ مشغرة ـ عين التينة ـ ميذون وسحمر. وتمكنت من فك عزلة تلك البلدات بالعمل حتى ساعات متأخرة من ليل أمس وطوال النهار، اما وضع الطرقات فتعتبر طريق عميق – صغبين مشغرة والقرعون جب جنين غزة والمصنع راشيا سالكة كذلك طريق كفرمشكي حاصبيا، في حين قطعت الثلوج طريق ميدون في اتجاه جزين وطريق راشيا في اتجاه شبعا وطريق كفريا معاصر الشوف.

اشارة الى انّ الثلوج والأمطار الغزيرة رفعت من منسوب بحيرة القرعون بشكل ملحوظ.

أما لجهة النازحين السوريين، فقد اجتاحت السيول عدداً من المخيمات السورية في المنطقة، في سهول بلدات: السهيلة، لوسي، غزة، البيرة، كامد اللوز، المرج، تعنايل، الدلهمية، القادرية، حوش الحريمة، جب جنين، وكوكبا، واقتلعت عددا من الخيم.

وتسبّبت العاصفة باقتلاع عمود كهرباء على الطريق الرئيسية في نقطة المصنع، ووقوعه فوق سيارات عابرة مخلفاً فيها أضراراً مادية، كما أحدثت العاصفة انهيارات ترابية وجرفت صخوراً صغيرة على طرق فرعية في بعض القرى واقتلعت أشجاراً وخيَماً زراعية.

المنطقة الحدودية… أمطار غزيرة وثلوج على ارتفاع ألف متر

… وتأثرت المنطقة الحدودية بالعاصفة القطبية التي تسيطر على كلّ أنحاء البلاد، ونجم عنها حصول عواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وضباب كثيف لفّ منطقة مرجعيون وقراها وصولاً حتى مدخل العديسة الشرقي ومروراً بجدار فاطمة الاسمنتي ما ادّى الى سوء انقشاع في الرؤية.

واشتدّث موجة الصقيع عصر أمس، مع تساقط زخات من البرد وانخفاض في درجات الحرارة. وتساقطت الثلوج بغزارة على قمم ومرتفعات جبل الشيخ وفي قرى العرقوب: كفرشوبا وشبعا ابتداء من ألف متر. وغطت الثلوج بلدة شبعا – قضاء حاصبيا وكست الطرقات بطبقة بلغت حوالى 20 سنتيمتراً ما أدّى الى شلل في حركة السير على الطرقات حيث وعملت جرافات وزارة الأشغال بالتعاون مع البلدية، وبالتنسيق مع النائب قاسم هاشم، لفتح الطرقات الرئيسة التي تصل شبعا بالهبارية وشبعا بكفرشوبا عبر سدانة حيث هناك مواقع متقدّمة للوحدة الهندية على الخط الأزرق، فيما طريق شبعا – عين عطا – عبر جنعم عملت جرافات وزارة الأشغال، على فتحها مع غيرها من الطرقات ولكن بصعوبة نظراً لتراكم الثلوج حيث بلغت سماكته حوالى 35 سم وأدّى الى قطع طريق شبعا – عين عطا – راشيا الوادي. فيما عملت جرافات البلدية والأشغال على فتح الشوارع الداخلية للبلدة، وأصبحت سالكة للسيارات المجهّزة بسلاسل معدنية وذات الدفع الرباعي.

الى ذلك استنفرت البلدية عمّالها بتوجيهات من رئيسها الحاج محمد صعب لتأمين المساعدة كما طلب من الدفاع المدني ليكون على أتمّ الجاهزية لتقديم الخدمات في الحالات الطارئة، في وقت عملت فرق إسعاف الصليب الاحمر في البلدة على نقل المرضى وكبار السن الى المستشفيات.