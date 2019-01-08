كارلوس غصن في اول ظهور علني امام محكمة في طوكيو: اتهمت بشكل خاطئ واعتقلت بطريقة غير عادلة

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مثل رئيس شركة نيسان موتور كومباني ليمتد كارلوس غصن امام محكمة في طوكيو اليوم، ليدافع عن نفسه ضد مزاعم بسوء السلوك المالي معلنا براءته في أول ظهور علني له منذ اعتقاله في 19 تشرين الثاني 2018.



وقال غصن لمحكمة طوكيو الجزائية: "لقد اتهمت بشكل خاطئ واعتقلت بطريقة غير عادلة بناء على اتهامات لا أساس لها".



أضاف:"خلافا للاتهامات التي وجهها الي ممثلو الادعاء ، لم أتلق أي تعويض من شركة نيسان لم يتم الكشف عنه ، ولم أدخل في أي عقد ملزم مع "نيسان" ليتم دفع مبلغ ثابت لي لم يتم الكشف عنه".

اشارة الى ان غصن بدا نحيلا عند دخوله الى المحكمة، و كان مقيد اليدين بالاصفاد ويوجد حبل حول خصره ، وكان مرتديا بذة داكنة من دون ربطة عنق.

وقد تجمع حشد من الصحفيين وطاقم التلفزيون خارج مبنى المحكمة بينما اصطف 1121 شخصًا للحصول على 14 مقعدًا تم تعيينهم في القرعة ، ما يدل على مستوى الاهتمام العام بقضية غصن.