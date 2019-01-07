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الثلوج إلى ما دون الـ700 متر مساء الثلاثاء والأربعاء

7
JANUARY
2019
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 أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، ان العاصفة "نورما" ستبلغ ذروتها اعتبارا من بعد ظهر غد الثلاثاء، وتستمر حتى صباح بعد غد الأربعاء "حيث تنحسر تدريجيا". وحذرت من "السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة والتي تسبب انجرافات في التربة وفيضانات على ضفاف الانهر، وخطر سقوط لوحات الاعلانات بسبب شدة الرياح".

ولفتت إلى ان الطقس المتوقع في لبنان خلال الأيام الثلاثة المقبلة سيكون كالآتي:

- الثلاثاء: غائم مع رياح شديدة يرتفع معها موج البحر لحدود خمسة أمتار. تتساقط أمطار متفرقة صباحا تصبح غزيرة اعتبارا من الظهر مع رياح شديدة تتخطى ال90 كلم/س وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وحبات من البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في بعض المناطق. نجدد التحذير من الانجرافات وخطر سقوط اللوحات الإعلانية. تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي بسيط، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر نهارا وليلا على ال700 متر وما دون خاصة في المناطق الداخلية والشمالية.

- الأربعاء: غائم مع أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة. تتدنى درجات الحرارة بشكل محدود وتتساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر وما فوق، وتلامس ال 600 متر في المناطق الشمالية، يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من فترة الظهر ويتحول إلى غائم جزئيا. نحذر من تكون الجليد ليلا على الطرقات الجبلية اعتبار من 700 متر.

- الخميس: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتبارا من ارتفاع 800 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

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