مدارس قضاء مرجعيون أعلنت الاقفال غدا

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، ان معظم مدارس قضاء مرجعيون، أعلن الاقفال غدا، التزاما بتوجيهات وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حماد، وحفاظا على سلامة الطلاب والأساتذة في هذا الجو العاصف.

وفي إطار المواكبة للعاصفة والاستعدادات لمواجهة تداعياتها، أعلنت بلدية ميس الجبل، في بيان، استعدادها التام ل"التدخل عند حدوث أي طارئ"، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ودعت الأهالي "إلى القيادة بحذر والانتباه من امكانية تكون الجليد وتشكل الضباب"، واضعة في تصرفهم رقمين للتبليغ عن أي طارئ: 71650051، 70650813.