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الخوري خليل شلفون: الشكر الكبير لطالباتنا وطلّابنا، الذين هم غايتنا وأملنا، على الرقيّ الذي أظهروه، وهم من عدة اتجاهات سياسيّة ومناطقيّة ومن طوائف ومذاهب مختلفة

7
JANUARY
2019
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بعد نهاية اليوم الإنتخابي الطويل في جامعة الحكمة، أدلى رئيس الجامعة الخوري خليل شلفون، مساء اليوم، بالتصريح التالي: الشكر أولًا لله ولشفيع جامعتنا مار بولس على هذا اليوم الإنتخابي الجميل الذي طغت عليه الأجواء الأخويّة أولًا والأجواء الديمقراطيّة ثانيًا. الشكر الكبير لطالباتنا وطلّابنا، الذين هم غايتنا وأملنا، على الرقيّ الذي أظهروه، وهم من عدة اتجاهات سياسيّة ومناطقيّة ومن طوائف ومذاهب مختلفة، فكانوا المثال الذي يُحتذى به والمثل الصالح في هذا الإستحقاق الآكاديمي الديمقراطي، الذي تمّ، كما تمنيناه، منذ أن قررنا عودة الإنتخابات الطلّابيّة إلى الجامعة بعد غياب 12 سنة، بروح الحكمة والمحبّة والديمقراطيّة، وأول الفائزين في هذه الإنتخابات هي الحكمة التي نعمل بوحيها وهديها وتراثها وتاريخها.

وقال: إن الجامعة إذ تهنىء الجميع، تدعو الفائزين إلى التضامن والعمل معًا في سبيل تعاون مستمر بين الهيئة الطلّابيّة وإدارة الجامعة، بما يؤكد التكامل ويحقق النجاح الحقيقي للجامعة في رسالتها وللطلّاب في سعيهم نحو مستقبل مشرق.
وفي ختام كلمته شكر الخوري شلفون لجنة الإشراف على الإنتخابات وعمداء الكليّات والآساتذة والموظفين والقوى الأمنيّة ولجنة مراقبة ديمقراطيّة الإنتخابLADE التي واكبت العمليات الإنتخابيّة والتي شهدت على نزاهتها وهدوئها وحريتها. وقال: لا بدّ لي من شكر كلّ الذين سهروا على حسن سير الإنتخابات وأخصّ منهم لجنة شؤون الطلّاب ورئيسها الخوري غي سركيس الذي أعدّ لهذا اليوم الإنتخابي خير إعداد وتنظيم.
وكان الخوري غي سركيس مدير الشؤون الطلّابيّة في جامعة الحكمة أعلن عن انتهاء العملية الإنتخابيّة للإنتخابات الطلّابيّة، الساعة السادسة مساء اليوم وبدأت عملية فرز الأصوات، بإشراف اللجنة المشرفة على الإنتخابات.
وأسفرت نتائج فرز الأصوات وجمعها، بحضور الخوري شلفون وأعضاء اللجنة المشرفة على الإنتخابات، عن النتائج التاليّة:

كليّة اللاهوت والعلوم الدينيّة والشرع الكنسي: خير أبو خير

كليّة الحقوق: فيليب نادر وديمتري مخيبر ورودي الجمال وإليو الحاج ومايا فليحان.
كليّة العلوم سياسيّة والعلاقات الدوليّة: مارك عبد المسيح ( بالتزكيّة)
كليّة السياحة وإدارة الفنادق: جوزف خضرا
كليّة العلوم الهندسيّة: ماريو الشامي
كليّة الإقتصاد وإدارة الأعمال: ماستر: الياس ندّور وماريانا يونس
إجازة: أمين صقر وكلويه نصّار وروي هاشم وأجود هلال وسيمون كريدي وإلسا لطفي.
كليّة الصحة العامة: كريستيان كلش وإيلي قرقفي.

 

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