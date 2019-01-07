التيار في بلدية بيروت طالبوا بتشكيل لجان لمراقبة مصاريف المهرجانات والاعياد

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ردا" على ما جاء على لسان النائبة بولا يعقوبيان في مقابلة تلفزيونية من ان "التيار العوني"- على حد تعبيرها- في بلدية بيروت متضرر من مطالبة النائب هاكوب ترزيان التحقق من نفقات مهرجانات بلدية بيروت الأخيرة، كشفت مصادر مقربة من بلدية بيروت ان العضوين الممثلين للتيار الوطني الحر في المجلس البلدي، سليمان جابر وجو طرابلسي، كانا قد قدما كتاباً منذ أكثر من أسبوع مطالبين بتشكيل لجان للتحقق من جميع مصاريف ونفقات مهرجانات وزينة الاعياد، وذلك انسجاماً مع رغبة عضو تكتل لبنان القوي هاكوب ترزيان، مما يضحض المزاعم التي ادعت بها النائبة يعقوبيان.