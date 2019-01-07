ماذا تمنت الأمانة العامة الكاثوليكية على المدارس الكاثوليكية؟

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أصدرت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة في لبنان لبان التاي: بالنظر إلى سؤ الأحوال الجوية السائدة حالياً،

وعطفاً على المراجعات المتكررة الواردة إلى الأمانة العامة، بالإضافة إلى التمنيات بأخذ موقف موحّد،

وحيث ان توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى ازدياد الأمر سوءاً في الساعات المقبلة،

وحيث ان معالي وزير التربية قد أصدر بياناً – مرفقاً ربطاً، يترك للمدارس الخاصة حرية التقرير بحسب موقعها الجغرافي،

وبعد التشاور مع اعضاء الهيئة التنفيذية وعدد من المدارس الأخرى، ومع سائر المعنيين،

وبما ان البنى التحتية في كثير من المناطق قاصرة عن تأمين مقتضيات السلامة العامة في شروطها الدنيا،

تتمنى الأمانة العامة على إدارات المدارس الكاثوليكية التضامن مع المدارس الجبلية والتوقف عن التدريس يوم غد الثلاثاء 8/1/2019، على أن يتمّ التريّث بشأن الموقف من يوم الاربعاء 9/1/2019.