الوزير نقولا تويني: الحقيقة في ملف أوجيرو ستظهر وهذا أفضل سبيل للدفاع عن هذه المؤسسة الوطنية

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني البيان الآتي:

"أن يشدّ الاستاذ عماد كريدية على يدنا نتيجة تقديمنا إخباراً لدى النيابة العامة المالية، فتلك مبادرة طيبة لا يمكن أن تنم إلا عن حرص كبير على المال العام وذلك أمر جيد. ويبقى الأمر الممتاز هو أن تقوم "اوجيرو" باعتبارها مؤسسة عامة بالالتزام بالمادتين ٨ و٩ من قانون حق الوصول إلى المعلومات الذي ناضلنا جاهدين لإقراره، إذ إنه يتوجب على "اوجيرو" عملاً بالمادتين المذكورتين أن تنشر على موقعها الإلكتروني تقريراً سنوياً عن نشاطاتها كما حساباتها المدققة كافة إضافةً إلى جميع العمليات التي بموجبها يتم دفع أموال عمومية تزيد عن خمسة ملايين ليرة لبنانية.

إن مبادرة الاستاذ كريدية خلال أسبوع من اليوم إلى نشر ما سبق بيانه على الموقع الإلكتروني لـ "اوجيرو" سيكون كفيلاً دون شك بدحض كل الشائعات وبتعزيز الشفافية التي يحرص عليها كل مكلف ضريبي.

ختاماً، نؤكد على أننا لا نهدف إلى التسبب بأي أذى لهذه المؤسسة العامة فنحن لم نجزم ثبات التهمة بل دعينا إلى إجراء التحقيقات اللازمة ونعتبر أنه بإمكان النيابة العامة المالية البت في هذه المسألة بغضون أسابيع قليلة. ولم نتعرض للمؤسسة أو لأي شخص آخر في هذا الإخبار بل قدمنا المعلومات التي وردتنا طالبين تبيان الحقيقة الأمر الذي لا يستغرق وقتاً طويلاً.

ولو كانت مجرد إشاعات مغرضة فالحقيقة ستظهر وهذا أفضل سبيل للدفاع عن هذه المؤسسة الوطنية. وسيثبت للمتخصصين بالخصخصة أن في لبنان مؤسسات شريفة يشغلها رجال شرفاء."