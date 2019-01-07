هذا ما قرّره وزير التربية بالنسبة لاقفال المدارس

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قرر وزير التربية مروان حمادة اقفال المدارس والمهنيات الرسمية في المناطق الجبلية والداخلية الواقعة على ارتفاع 700 متر وما فوق يوم الثلاثاء الواقع فيه 8/1/2019 ، ويترك للمدارس الخاصة تحديد موقفها في ضوء هذا التوجيه ، وكل مدرسة بحسب واقعها الجغرافي وعلى مسؤولية المؤسسات والمديرين المعنيين ، آخذين في الإعتبار الواقع التربوي وسلامة التلامذة .



ويكلف رؤساء المناطق التربوية المتابعة مع مديري المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية العمل على تكثيف التدريس في الأيام اللاحقة لفترة الإقفال القسري تعويضا للتلامذة في استلحاق مناهجهم ، والإستعانة لهذا الغرض بزيادة ساعات التعاقد عند الحاجة .



وسيصدر ظهر غد الثلاثاء بيان جديد بالنسبة إلى وضع المدارس يوم الأربعاء.