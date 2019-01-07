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بالفيديو - تفاصيل جديدة في قضية الفاجعة الإغترابية التي أودت بحياة عائلة لبنانية!

7
JANUARY
2019
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عائلة لبنانية من 5 أفراد، قضت بكاملها احتراقاً داخل سيارة رباعية الدفع، صدمها سائق أميركي مخمور بشاحنة كان يقودها عكس السير بأقصى سرعتها خارج مدينة Lexington البعيدة في ولاية "كانتاكي" الأميركية 546 كيلومتراً عن حيث تقيم في مدينة "ديربورن" بولاية ميشيغن.


من شدة الصدم العنيف على الطريق السريع عند الثانية والنصف فجر أمس الأحد، وهو ما نرى أثره في فيديو مرفق تعرضه "العربية.نت" الآن، توفي السائق على الفور، واشتعلت النيران بسيارة العائلة وأتت على كل من كان بداخلها: المحامي عصام عباس (42 سنة) وزوجته الدكتورة ريما (38) وأطفالهما الثلاثة، علي (14) وإيزابيلا (13) وجيزيل، البالغة 7 سنوات.


وكان الحريق الذي أتى على الشاحنة وسيارة العائلة عنيفاً إلى درجة أن رجال الإطفاء "احتاجوا إلى 5 ساعات لإخماده وانتشال جثث القتلى" على حد ما ألمت به "العربية.نت" من وسائل إعلام أميركية زارت مواقعها، وفيها أن السائق اسمه Joey Lee Bailey وعمره 41 سنة، وأن كاميرا مراقبة على الطريق السريع عاينته يقود عكس السير، ويتمايل بالشاحنة بطريقة دلت على أنه كان مخمورا، وهو ما تأكدوا منه "بعد اختبار سريع أجروه على جثته"، وفقا للوارد في موقع صحيفة Lexington Herald leader المحلية التوزيع.


أما من حسابي عباس وزوجته في "فيسبوك" التواصلي، فاتضح مما كتبه أصدقاء العائلة حزنا ورثاء، أنها مهاجرة من بلدة "بنت جبيل" في الجنوب اللبناني وكانت في طريق العودة من عطلة الميلاد ورأس السنة، أمضتها في ولاية فلوريدا، وفي طريقها إلى حيث تقيم في مدينة Dearborn بولاية ميشيغن، واجهت ما صنفته الشرطة حادث قضاء وقدر.


ونعت العائلة السيد عصام عباس وزوجته وأولادهم، وتجري مراسم الدفن ظهر غدٍ الثلاثاء في islamic memorial gardens /ann arbor trail، وتقيم العائلة ذكرى الأسبوع يوم الأحد المقبل في 13 كانون الثاني في قاعة المركز الإسلامي.

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