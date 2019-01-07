هيئة بيروت الأولى تنعي الدكتور باسكال عزام

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تنعي هيئة قضاء بيروت الأولى في التيار الوطني الحر منسق بيروت السابق الدكتور بسكال عزام* الذي رقد على رجاء القيامة بعد حياة نضالية من اجل تحرير لبنان وبناء المؤسسات فيه.

تبوأ مناصب عدة في التيار الوطني الحر بعدما كان من أبرز مؤسسيه، ومن ثم تسلّم فيه مهاما عدة، فكان العامل بصمت، والمخلص لقضيته، والوفي لمبادئه .

إن هيئة قضاء بيروت الأولى تتقدم من اسرته ومن أسرة التيار الوطني الحر لا سيما من الرفيق الحبيب الأستاذ إلياس باسكال عزام ومن هيئة قضاء بيروت الثانية بأحر التعازي.

إن الراحل الذي سيبقى حاضرا بقي مخلصا لقضيته ووفيا لمبادئه حتى اللحظة الأخيرة من الحياة الأرضية ،فقرر أن لا يرتاح الا لملاقاة الرب .

ستبقى ذكراك يا منسق بيروت السابق محفورة في قلب بيروت الى الأبد.

أنت في قلب بيروت وقلب التيار الوطني الحر وقلب لبنان.

وداعاً باسكال عزام.. ويستمر النضال ...وتستمر المعركة ضد الفساد والتي نعدكم بالإنتصار عليها بشفاعتكم وشفاعة الأبطال أمثالكم.