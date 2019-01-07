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أيها اللبنانيون.. الثلوج على الـ 600 متر!

7
JANUARY
2019
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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما مع رياح شديدة تتخطى ال 100كلم/س خصوصاً شمال البلاد يرتفع معها موج البحر لحدود 5 أمتار، تتساقط أمطار متفرقة صباحا تصبح غزيرة اعتبارا من الظهر تكون مصحوبة بعواصف رعدية وحبات من البرد تؤدي لتشكل السيول في بعض المناطق مع بقاء التحذير من الانجرافات و خطر سقوط لوحات الاعلانات، تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط وتتساقط الثلوج على ارتفاع 800 م وتلامس ليلا ال 600 متر وما دون في بعض المناطق الداخلية والشمالية. وجاء في النشرة الآتي:

 

الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط ولبنان تحت تأثير العاصفة ( NORMA) حيث تبلغ ذروتها اعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء وتستمر حتى صباح الأربعاء حيث تنحسر تدريجا.

 

وتحذير من السيول الناتجة عن الامطار الغزيرة والتي تسبب انجرافات في التربة وفياضانات على ضفاف الانهر وخطر سقوط لوحات الاعلانات بسبب شدة الرياح.

 

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الإثنين: غائم ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح قوية تصل الى 80 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر الى 3 أمتار. تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية تؤدي لتشكل السيول في بعض المناطق مع بعض الانجرافات، تتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية والشمالية.

 

الثلاثاء: غائم مع رياح شديدة تتخطى الـ 100كلم/س خصوصاً شمال البلاد يرتفع معها موج البحر لحدود خمسة أمتار، تتساقط أمطار متفرقة صباحا تصبح غزيرة اعتبارا من الظهر تكون مصحوبة بعواصف رعدية وحبات من البرد تؤدي لتشكل السيول في بعض المناطق مع بقاء التحذير من الانجرافات و خطر سقوط لوحات الاعلانات، تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط وتتساقط الثلوج على ارتفاع 800 م وتلامس ليلا الـ 600 متر وما دون في بعض المناطق الداخلية والشمالية.

 

الأربعاء: غائم مع امطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خصوصاً خلال الفترة الصباحية مصحوبة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تتدنى درجات الحرارة بشكل محدود وتتساقط الثلوج على ارتفاع 800 متر وما فوق وتلامس ال 600 في المناطق الشمالية، يتحسن الطقس تدريجيا بعد الظهر ويتحول الى غائم جزئيا، نحذر من تكون الجليد ليلا على الطرقات الجبلية اعتبارا من 700 متر.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 17 درجة، فوق الجبال من 1 الى 6 درجات، في الداخل من 2 الى 9 درجات، في الارز من 4 تحت الصفر الى صفر 0 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 20 و 50 كلم/س. تشتد احيانا لتصل الى 80 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا بسبب غزارة الأمطار والضباب.


- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 90 tdالمئة.

- حال البحر: عاصف يصبح غدا عاصف جدا . حرارة سطح الماء: 19 درجة.
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:6,43 ساعة غروب الشمس: 16,46 .

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