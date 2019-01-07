ابي رميا تابع انهيار ممر السوق الاثري في جبيل

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تابع صباح اليوم عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا انهيار ممر السوق الأثري في جبيل، واطلع على حيثيات الموضوع مع المدير العام للآثار سركيس خوري، الذي أكد "أن الانهيار أتى نتيجة عدم قدرة الأنابيب على تصريف مياه الأمطار الممزوجة بمياه الصرف الصحي، جراء مخالفات المطاعم المجاورة.



وأكد خوري من جهة أخرى، أنه تم تبليغ بكتاب خطي بلدية جبيل ومحافظ جبل لبنان أكثر من مرة، "ضرورة إزالة المخالفات لكن دون جدوى، كونها ليست اليوم المرة الاولى التي تتعرض فيها آثار جبيل لمشهد مماثل في غير مكان، فكان التهديد الأول لآثارها العام 2002".