Nagy El Khoury: cette nuit, Pascal Azzam est parti en silence ...

A + A -

Pascal Azzam, mon ami, mon compagnon, s’en est allé, cette nuit, sans regarder derrière lui. Son regard était tourné vers le Seigneur, comme tout au long de sa vie.

Cet homme d’une grande simplicité et d’une grande discrétion, à l’élégance du corps et du cœur, à la foi inébranlable, fin pédagogue, affable et amical, était un grand résistant des premières heures.

C’est d’ailleurs là que nos chemins se sont croisés.

Je me souviens encore des interminables journées et des longues nuits passées à rédiger des communiqués, à mobiliser les jeunes, à organiser notre résistance contre toutes les occupations, à défendre la légalité.

Je me souviens encore de cette terrible nuit où il a vu Rami, son fils, sa chair, sa fierté, tomber d’un coup, en pleine fleur de l’âge, emporté par un arrêt cardiaque. C’était une nuit dramatique pour lui, Régina, Élias et Nay, mais aussi pour tous leurs amis.

Car cette famille est aimante et aimée.

Pascal était un homme fier, juste, honnête et franc qui ne supportait pas la trahison et les faux-semblants. Il était fidèle à ses principes, à ses combats, jusqu’au bout.

Ces deux dernières années, sa santé s’est beaucoup détériorée et, depuis deux mois, il est entré dans un coma profond, durant lequel il se préparait à sa rencontre avec le Seigneur.

Adieu l’ami et le compagnon de route. Tu nous manqueras, tu manqueras terriblement à ta famille et tes amis, mais aussi à notre Liban pour lequel tu as consacré une grande et belle partie de ta vie.

Va dans la joie du Seigneur, là où il n’y a ni peine, ni souffrance.