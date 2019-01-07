ما لا تعرفونه عن العاصفة "نورما".. هكذا ستنتهي!

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كشف الأب ايلي خينصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك" خصائص العاصفة "نورما" التي تسيطر حالياً على لبنان حيث تستمّر حتى يوم الأربعاء.

1- بدأ تأثير المنخفض الجويّ بشكل اعتيادي ليل السبت الماضي فتساقطت امطار متفرقة وثلوج على الجبال التي تعلو 1300/1400متر، وتحوّل الطقس يوم أمس الأحد الى عاصفة بامتياز من الدرجة الثالثة.



2- تنشط سرعة الرياح الجنوبية غربية لتصل الى 90 كلم في الساعة على السواحل اللبنانية والفلسطينية بينما تلامس 110 كم في الساعة على الساحل السوري، وتشتد الثلاثاء لتلامس 105 كلم في الساعة في لبنان.



3- تحوّلت الأمطار الى طوفانية وشاملة في لبنان ظهر أمس الأحد وتساقطت الثلوج على المرتفعات 1200/1300 بشكل غزير.



4- اشتدت غزارة الأمطار والعواصف الرعدية والصواعق ظهر الأحد، وتساقطت الثلوج ولامست 1000 متر.



5- دخلت الكتلة القطبية مساء الأحد ليتدنّى مستوى تساقط الثلوج الى 900 متر ومع تقدم الساعات الى 800 متر.



6- تشتد سرعة الرياح مع الوقت لتصل في المياه الإقليمية الى 120 كلم الأمر الذي سيسبب بارتفاع موج البحر.



7- يشهد لبنان تسرّباً لرياح شبه دافئة ظهر الإثنين من سيناء فترتفع درجات الحرارة بمعدل درجة ونصف الى درجتين فتتساقط الثلوج على 1200 متر لتعود وتشتد مساء الثلاثاء على 900 وصباح الأربعاء على 800 متر.



8- تُعمّق الجبهة القطبية في لبنان قساوتها مساء الأربعاء ولغاية صباح الجمعة فتنخفض درجات الحرارة الى -4 تحت الصفر على 1000 متر.



9- يتشكل الجليد في ساعات الليل 800 متر وما فوق.