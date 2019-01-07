ماريو عون: لماذا لا يتنازل النواب السنة الستة لمصلحة تشكيل الحكومة؟

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رأى النائب ماريو عون مشكلة تشكيل الحكومة خارجية «اقليمية ودولية، لها آذان صاغية في الداخل».

وتساءل عون: لماذا لا يتنازل النواب السنة الستة لمصلحة تشكيل الحكومة؟

ورد عضو اللقاء التشاوري النائب قاسم هاشم، معتبرا ان في تنازل اللقاء عن وزيره تصبح الحكومة احادية وليست حكومة وحدة وطنية.

النائب ماريو عون اعرب عن ارتياحه لاعادة فتح بعض السفارات العربية ابوابها في دمشق، لكنه ربط مشاركة سورية بالقمة الاقتصادية العربية في بيروت بالتفاهم العربي الذي لنا في لبنان مصلحة به، وتوقع تشكيل الحكومة قبل انعقاد القمة، في حال قيام التفاهم العربي ودعوة سورية للقمة، لكن حتى الآن لا حكومة.