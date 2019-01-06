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بالصور: مصرع عائلة لبنانية بأكملها في حادث سيرٍ مروع!

6
JANUARY
2019
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فجعت الجالية العربية في مدينة ديربورن الأميركية بوفاة المحامي عصام عباس وزوجته الدكتورة ريما عباس و اطفالهم الثلاث اثر حادث سير مروع ادى إلى مصرع العائلة على طريق I 75 لدى عودته من رحلة كان يقضيها مع زوجته واولاده٠

وفي التفاصيل التي علم بها موقع بنت جبيل, ان الحادث وقع حوالي الساعة الثانية والنصف صباحا. ويقول المحققون ان شاحنة بيك آب بيضاء كانت متجهة عكس السير عندما اصطدمت بسيارة رباعية الدفع وجها لوجه. تعرضت الشاحنة لأضرار بالغة واشتعلت النيران بالسيارة رباعية الدفع . واكدت الشرطة ان سائق الشاحنة الصغيرة و المحامي عصام عباس وعائلته قتلوا.

وعلم موقع بنت جبيل, ان السائق شاحنة كان مخمور, وبعد 5 ساعات استطاعت الشرطة اخماد الحريق وفتح الطريق.

بنت جبيل.اورغ

 

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