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غطّت اخبار العاصفة على ما عداها من أخبار اليوم. وبقي الملف الحكومي من دون جديدٍ يُذكر في انتظار الإجابات على الأفكار التي طرحها رئيس التيار الوطني الحر. انشغل الناس اذاً بالطرق المقطوعة وهم يستقبلون العاصفة "نورما"، فيما المساعي السياسية لم تُفضي بعد الى فتح الطريق أمام ولادةِ حكومة سعد الحريري الثالثة.

مصادر الرئيس المكلّف تُجدد رفضَ حكومةٍ من 32 وزيراً، و"اللقاء التشاوري" يجدد من جهته التأكيدَ أن احدا لم يتصل به حتى الساعة، معتبراً ان الحل هو اختيارُ احدِ الاسماء المطروحة من قَبَلِهم. فيما التيار الوطني الحر يدعو الى التفكير مليا بكلام رئيس الجمهورية عن خلافات في الخيارات السياسية تؤخر تشكيلَ الحكومة، ويجدد الدعوة الى انجاز التشكيل للتفرغ للتصدي للمشكلات.

والى موعد آخر، ارجىء اجتماعُ المندوبينَ الدائمين للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في القاهرة، للبحث في قضية إعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية، ما ينعكس على حضورها القمة الاقتصادية في بيروت من عدمه. وكان لافتاً ما قاله اليوم عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس: أن لا قمة اقتصادية في بيروت من دون سوريا ومن دون حكومة.