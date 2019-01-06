بالفيديو: أخر المستجدات في ملف تشكيل الحكومة..

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يختتم اسبوع آخر من دون احداث اي خرق في الشأن الحكومي. وفي معلومات الاو تي في ان التيار الوطني الحر لا يزال ينتظر الجواب على الافكار الخمسة التي قدمها وزير الخاريجة والمغتربين جبران باسيل والتي لا يمكن رفضها كلها اذا كان الهدف فعليا تأليف حكومة بلا كسر لاحد. هذه الافكار مهما تعددت صيغها تتمحور حول توزيع الخسائر او التنازلات على المعنيين والربح يكون للجميع بانجاز التشكيل. فمخطئ من يعتقد ان الضغوط على اشكالها ستدفع برئيس الجمهورية الى التوقيع على حكومة غير عادلة وفاقدة للتوازن فالتجارب التاريخية تشير الى عكس ذلك كما قالت المعلومات التي استعادت ما قاله الراحل جورج سعاده في كتابه قصتي مع الطائف، ردا على مقولة ان نواب الطائف فرطوا بصلاحيات الرئيس، مؤكدا انه من صلاحيات رئيس الجمهورية ان يرفض التوقيع على اي تشكيلة لا يوافق على ثلث اعضائها زائدا واحدا على الاقل. اما الثلث المعطل او الضامن او المرجح فهو لم يكن يوما مطلبا للتيار وللرئيس لكن الرقم اتى نتيجة طبيعية للحجم النيابي ولحصة الرئيس.

اما اعتبار الثلث المذكور كارثة وتصوير الامر كجريمة كبرى فهو امر مستغرب ويدفع الى السؤال لماذا يحق للثنائي الشيعي بما يشبه الثلث عبر الاستحواذ على جميع المقاعد الوزارية الشيعية ولماذا يحق الامر عينه لرئيس الحكومة عبر صلاحياته الدستورية. وعليه، يدعو التيار الوطني الحر الجميع الى التفكير كليا بكلام رئيس الجمهورية عن خلافات في الخيارات السياسية تؤخر تشكيل الحكومة ويجدد الدعوة الى انجاز التشكيل للتفرغ للتصدي للمشكلات.



من جهته يقول عضو اللقاء التشاوري النائب عبد الرحيم مراد ان احدا لم يتصل بهم بعد فشل المبادرة الاولى مؤكدا ان الحل حتى الساعة هو اختيار احد الاسماء المطروحة من قبلهم.