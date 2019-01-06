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الاتحاد اللبناني للتزلج يستضيف بطولة دولية في تزلج العمق برعاية قائد الجيش

6
JANUARY
2019
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ينظم الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج بطولة الدول الصغرى ضمن الإتحاد الدولي للعبة فئات الرجال والسيدات والناشئين برياضة تزلج العمق في الأرز من 10 الى 13 كانون الثاني الجاري، ولأول مرة على هذا المستوى، وذلك برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون.

وتبلغ مسافة السباقات الثلاثة: السبيرنت 1.2 كلم، و5 كلم و10 كلم. وسيشارك في البطولة متزلجون ومتزلجات من 7 دول آسيوية وأوروبية وأميركية وهي: المجر، أرمينيا، البوسنة والهرسك، صربيا، تشيلي، الأرجنتين ولبنان.

هذا وسيقام حفل الإفتتاح الرسمي للبطولة عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الأربعاء الواقع فيه 9 كانون الثاني الجاري في نادي الضباط في الأرز، في حضور فاعليات رسمية وعسكرية ورياضية وبلدية وعائلة لعبة التزلج ورجال الصحافة والاعلام.

ودعا الاتحاد الأندية التي تود تسجيل لاعبيها الى إرسال الأسماء والأعمار إليها قبل الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء 8 كانون الثاني الجاري.

وسيعقد الإجتماع الأول لرؤساء الفرق عند الخامسة من مساء الأربعاء في فندق لاكابان - الأرز، على أن يتم احتساب نقاط البطولة الدولية ضمن نقاط بطولة لبنان.

يشار الى ان الإتحاد يضم أكثر من 100 دولة ومن بين هذه الدول يوجد أكثر من 25 دولة يشكلون اتحاد الدول الصغرى، ومن ضمنها لبنان، حيث يشغل أمين عام الاتحاد اللبناني ورئيس بلدية بشري فريدي كيروز منصب أمين صندوق اتحاد الدول الصغرى منذ سنوات عدة.
مع العلم ان لبنان استضاف بنجاح منذ سنتين اجتماعات مجلس ادارة اتحاد الدول الصغرى على مدى يومين وبحضور كافة اعضاء المكتب التنفيذي

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