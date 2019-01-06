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تويني تقدم باخبار حول فقدان مبالغ كبيرة من صندوق تعويضات نهاية الخدمة في اوجيرو

6
JANUARY
2019
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني البيان التالي:

 

تقدم الوزير نقولا تويني بإخبار لدى النيابة العامة المالية يتعلق بمعلومات توفرت للوزارة من مصادر خاصة بها واتى النائب سامر سعادة على ذكر بعض منها في تغريدة له، حول ما يتم تداوله من معطيات تفيد باحتمال فقدان مبالغ كبيرة من صندوق تعويضات نهاية الخدمة العائد للعاملين والمستخدمين في اوجيرو الذي لم يعد يوجد فيه سوى 900 مليون ليرة في حين أنه من المفترض أن لا يقل هذا المبلغ عن الماية مليار ليرة.


إن هذه المعلومات وفي حال ثبتت صحتها تنذر بعدم القدرة على دفع سوى تعويضات عدد محدود من المستخدمين الذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد الأمر الذي سيترك من تبقى من المحالين على التقاعد من المستخدمين بدون تعويض 


وختم الوزير تويني إخباره بالاشارة الى معلومات اضافية تفيد عن سحب مبالغ مالية من هذا الصندوق من الحساب المخصص له في مصرف لبنان وايداعها في حساب شخصي في مصرف تجاري وذلك بغية أن يستفيد عدد محدد من الموظفين من الفوائد الناتجة عن هذا الايداع".

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